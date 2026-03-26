Akkus fangen an zu brennen: Feuerwehr muss in der Friedrichstadt löschen

Dresden - Schwarzer Rauch zeigte der Dresdner Feuerwehr am Mittwochmorgen den Weg zum Einsatzort. In der Friedrichstadt brannte es in einem Nebengebäude mit angrenzender Lagerhalle.

Am Mittwochmorgen eilten 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr in die Dresdner Friedrichstadt. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Gegen 8.26 Uhr schrillte der Alarm, ein Löschtrupp machte sich auf zur Berliner Straße.

Nach Erkundung der Lage kamen die Kameraden zum Ergebnis, dass mehrere Fahrradakkus in Brand geraten waren.

Laut Feuerwehr sei umgehend ein Löschangriff unter Atemschutz eingeleitet worden. Zuerst von außerhalb des Gebäudes, danach drangen die Einsatzkräfte ins Innere vor.

Am Ende mit Erfolg! Das Feuer konnte eingedämmt und eine Ausbreitung auf angrenzende Teile des Gebäudes verhindert werden.

Die betroffenen Akkus mussten anschließend in einem Metallbehälter gekühlt werden.