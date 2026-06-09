Freiwillige Feuerwehr wurde übergangen - Wehrleiter in Rage: "Wir durften nicht helfen"

Dresden - Streit unter Kameraden: Am Montag rückte die Dresdner Berufsfeuerwehr zu einem Einsatz nach Weißig aus, ohne dass die Freiwillige Feuerwehr des Stadtteils alarmiert worden war. Das brachte den zuständigen Wehrleiter derart in Rage, dass er seinem Ärger in den sozialen Medien Luft machte.

In den sozialen Medien wurde der Beitrag hundertfach kommentiert. © Screenshot/Instagram

"Wir durften nicht helfen" steht in roten Buchstaben über dem Beitrag von Carsten Preussler, Wehrleiter der Feuerwehr Weißig.

Stattdessen kamen Kameraden aus Striesen: "Mein Ziel als Wehrleiter ist, dass jedem Menschen die schnellstmögliche Hilfe zugutekommt", erklärt Preussler seine offene Kritik.

Der konkrete Einsatz war dabei eher undramatisch, es handelte sich "um eine Tragehilfe für den Rettungsdienst bei einem bereits medizinisch versorgten und stabilisierten Patienten", erklärt Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (46).

Gehandelt wurde dabei "auf Grundlage der gültigen Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) sowie der im Einsatzleitsystem hinterlegten Alarmierungsregeln", teilt das Amt für Brand- und Katastrophenschutz auf TAG24-Anfrage mit.

Das Alarmierungssystem werde zwar laufend überprüft und weiterentwickelt, zeige in der Praxis jedoch stellenweise "Optimierungsbedarf".