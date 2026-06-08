Bewohnerin flüchtet rechtzeitig: Neustädter Dachgeschosswohnung in Flammen
Dresden - Brand in der Inneren Neustadt! Am Montagmorgen ist die Feuerwehr zu einem Wohnhaus an der Hoyerswerdaer Straße, Ecke Tieckstraße geeilt. Verletzt wurde niemand.
Gegen 8.25 Uhr wurde eine brennende Wohnung in der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses gemeldet, gab die Dresdner Feuerwehr am Vormittag bekannt. Es kam zu starker Rauchentwicklung.
Einsatzkräfte gingen mit zwei Trupps unter Atemschutz in die Wohnung und suchten nach Personen sowie dem Brandherd. Später hieß es, eine Bewohnerin habe sich selbst in Sicherheit gebracht und blieb unverletzt.
Keine ganze Stunde nach Alarmierung gab die Feuerwehr Entwarnung: Brand gelöscht! Anschließend begann man mit der Nachkontrolle der nicht mehr bewohnbaren Räume. Durch das Löschwasser bekam auch eine weitere angrenzende Wohnung etwas ab.
Die Polizei ermittelt zur Ursache des Brandes
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Der Verkehr vor Ort kam vorübergehend zum Erliegen. "Auf der Hoyerswerdaer Straße geht nichts mehr", teilte Feuerwehrsprecher Michael Klahre noch am Morgen gegenüber TAG24 mit.
Auch die Dresdner Verkehrsbetriebe waren betroffen. Oberleitungen der Straßenbahn mussten abgeschaltet werden, um eine Drehleiter in Position zu bringen.
Erstmeldung vom 8. Juni 2026, 9.33 Uhr; letzte Aktualisierung 11.04 Uhr.
Titelfoto: Fotomontage: Feuerwehr Dresden//Roland Halkasch