Bewohnerin flüchtet rechtzeitig: Neustädter Dachgeschosswohnung in Flammen

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In der Inneren Neustadt in Dresden brannte eine Wohnung in der vierten Etage. Die Feuerwehr konnte den Brand noch am Morgen löschen.

Von Chris Pechmann

Dresden - Brand in der Inneren Neustadt! Am Montagmorgen ist die Feuerwehr zu einem Wohnhaus an der Hoyerswerdaer Straße, Ecke Tieckstraße geeilt. Verletzt wurde niemand.

Aus dem Fenster einer Dachgeschosswohnung an der Hoyerswerdaer Straße stieg Qualm empor.
Aus dem Fenster einer Dachgeschosswohnung an der Hoyerswerdaer Straße stieg Qualm empor.  © Feuerwehr Dresden

Gegen 8.25 Uhr wurde eine brennende Wohnung in der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses gemeldet, gab die Dresdner Feuerwehr am Vormittag bekannt. Es kam zu starker Rauchentwicklung.

Einsatzkräfte gingen mit zwei Trupps unter Atemschutz in die Wohnung und suchten nach Personen sowie dem Brandherd. Später hieß es, eine Bewohnerin habe sich selbst in Sicherheit gebracht und blieb unverletzt.

Keine ganze Stunde nach Alarmierung gab die Feuerwehr Entwarnung: Brand gelöscht! Anschließend begann man mit der Nachkontrolle der nicht mehr bewohnbaren Räume. Durch das Löschwasser bekam auch eine weitere angrenzende Wohnung etwas ab.

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Die Feuerwehr kümmerte sich um die brennende Wohnung.
Die Feuerwehr kümmerte sich um die brennende Wohnung.  © Roland Halkasch
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Der Verkehr vor Ort kam vorübergehend zum Erliegen. "Auf der Hoyerswerdaer Straße geht nichts mehr", teilte Feuerwehrsprecher Michael Klahre noch am Morgen gegenüber TAG24 mit.

Auch die Dresdner Verkehrsbetriebe waren betroffen. Oberleitungen der Straßenbahn mussten abgeschaltet werden, um eine Drehleiter in Position zu bringen.

Erstmeldung vom 8. Juni 2026, 9.33 Uhr; letzte Aktualisierung 11.04 Uhr.

Titelfoto: Fotomontage: Feuerwehr Dresden//Roland Halkasch

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