Alarm am Theaterplatz: Dresdner Feuerwehr eilt zu Semperoper

Dresden - Alarm zu später Stunde! Am Montagabend musste die Dresdner Feuerwehr zur Semperoper ausrücken.

Feuerwehr und Rettungsdienst postierten sich am Montagabend infolge einer Alarmierung im Bereich des Theaterplatzes. © TAG24

"Im hinteren Gebäude hatte im Bereich der Probebühne ein Rauchmelder im Boden die Brandmeldeanlage ausgelöst", erklärte Einsatzleiter Valentin Hahn (38), der deshalb kurz nach 20.30 Uhr mit seinen Kollegen zum Theaterplatz eilte.

Die Lageerkundung habe jedoch ergeben, dass keine Gefahr bestehe. "Was konkret den Alarm verursacht hat, ist unklar", so Hahn gegenüber TAG24.

Die Veranstaltung im Opernhaus selbst sei nicht beeinträchtigt gewesen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls spielte gerade die Staatskapelle das 3. Sinfoniekonzert.