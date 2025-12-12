Feuerwehreinsatz in Dresden-Strehlen: Spezialfahrzeug steht in Flammen

Dresden - Am Freitagvormittag musste die Feuerwehr i m Dresdner Stadtteil Strehlen an rücken. Grund war ein brennender Laster der Stadtentwässerung.

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Laster bereits in Flammen. © Roland Halkasch

Die Besatzung des Saug- und Spülfahrzeugs vom Typ Helikopter bemerkten gegen 11.30 Uhr am Rudolf-Bergander-Ring plötzlich eine ungewöhnliche Rauchentwicklung im Fahrerhaus, erklärt Torsten Fiedler, Sprecher der Stadtentwässerung.

Nachdem die beiden Kanalarbeiter aus dem Fahrzeug geflohen waren, loderten die ersten Flammen auf. Ihr eigener Löschversuch blieb erfolglos.

Als die Kameraden der Feuerwehr eintrafen, brannte der MAN-Laster mit der Aufschrift "Kanalmaster" im vorderen Bereich bereits völlig.

Die Einsatzkräfte brachten den Brand mit einem "umfassenden Löschangriff mit Wasser und Löschschaum" unter Kontrolle, schreibt die Dresdner Feuerwehr auf Threads.

Anschließende Restarbeiten sollten sicherstellen, dass auch verborgene Glutnester entdeckt und abgelöscht werden.