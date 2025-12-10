Ammoniak entweicht: Havarie sorgt für Feuerwehr-Einsatz in Dresden
Dresden - Feuerwehr-Einsatz auf der Nöthnitzer Straße in Dresden: Die Kräfte wurden am Mittwochnachmittag zum Max-Planck-Institut alarmiert.
Grund ist das Leck an einer Großwärmepumpe, das für eine Havarie sorgt.
Im Umkreis von 50 Metern wurde die Umgebung abgesperrt, teilte die Feuerwehr via Threads mit.
Alle betroffenen Personen konnten aus dem Bereich gerettet werden.
Laut Feuerwehr Dresden bestünde keinerlei Gefahr für die Bevölkerung. Es seien zudem keine Verletzten zu beklagen.
Das entwichene Ammoniak wurde unter ständigen Messungen kontrolliert abgeleitet. Gegen 19 Uhr meldete die Feuerwehr Dresden schließlich, dass die Gefahr beseitigt sei und die Unfallstelle nun an Sachsen Energie übergeben werde.
Die Wärmepumpen sollen die überschüssige Wärme des Rechenzentrums der TU Dresden für die Fernwärme der Stadt Dresden aufbereiten. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt von Uni und TU Dresden, das 2024 ins Leben gerufen wurde.
zuletzt aktualisiert: 19.29 Uhr
Titelfoto: Screenshot Threads / Feuerwehr Dresden