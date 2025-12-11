 27.913

Wohnungsbrand auf Dresdner Stauffenbergallee: Feuerwehr mit Großaufgebot

Am Donnerstagnachmittag hält ein Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Stauffenbergallee die Feuerwehr in Atem.

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Die gesamte Wohnung stand lichterloh in Flammen: Am Donnerstagnachmittag hielt ein Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Stauffenbergallee die Feuerwehr in Atem.

Dieses Foto des Wohnungsbrandes hat die Feuerwehr Dresden zunächst auf Threads veröffentlicht.  © Screenshot/Threads/Feuerwehr Dresden

Das Feuer loderte gegen 14.40 Uhr in der 4. Etage des Hauses. Dort waren die Rettungskräfte zunächst damit beschäftigt, die Bewohner der anderen Wohnungen im selben Stockwerk zu evakuieren.

Feuerwehrsprecher Michael Klahre sagte am frühen Nachmittag gegenüber TAG24, dass die betroffene Wohnung in "voller Ausdehnung" in Flammen stand.

Unterdessen musste die Stauffenbergallee kurzzeitig gesperrt werden. Allerdings konnte der Verkehr schon bald an der Einsatzstelle vorbeigeführt werden.

Kurz vor 15.30 Uhr konnte die Dresdner Feuerwehr auf Threads bereits eine erste Entwarnung geben.

Einsatz glimpflich verlaufen, aber Mieter der betroffenen Wohnung in Klinik

Die Dresdner Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.  © Screenshot/Threads/Feuerwehr Dresden

"Die Brandbekämpfung in der Brandwohnung war erfolgreich", hieß es. Später am Nachmittag meldete sich Michael Klahre mit näheren Details.

"Der Mieter der betroffenen Wohnung konnte sich selbst in Sicherheit bringen. Er erlitt Brandverletzungen und wurde nach einer medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert", teilte der Pressesprecher mit.

Zwei weitere Personen aus einer Nachbarwohnung seien unter Verwendung von Brandfluchthauben über den Treppenraum gerettet worden. "Sie blieben augenscheinlich unverletzt", so Klahre.

Am späteren Nachmittag liefen noch Nachlöscharbeiten sowie umfangreiche Belüftungsmaßnahmen. "Teile der Gebäudefassade müssen geöffnet werden, um eine mögliche Brandausbreitung hinter der Fassade auszuschließen", schrieb Klahre.

Auch die Polizei war vor Ort, hat inzwischen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Während der Einsatzmaßnahmen kommt es zur Stunde noch zu Verkehrseinschränkungen im Bereich der Stauffenbergallee, insbesondere in der Nähe des Waldschlösschentunnels.

Erstmeldung von 15.27 Uhr, zuletzt aktualisiert um 16.53 Uhr

