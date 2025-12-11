Wohnungsbrand auf Dresdner Stauffenbergallee: Feuerwehr mit Großaufgebot

Dresden - Die gesamte Wohnung stand lichterloh in Flammen: Am Donnerstagnachmittag hielt ein Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Stauffenbergallee die Feuerwehr in Atem.

Dieses Foto des Wohnungsbrandes hat die Feuerwehr Dresden zunächst auf Threads veröffentlicht. © Screenshot/Threads/Feuerwehr Dresden

Das Feuer loderte gegen 14.40 Uhr in der 4. Etage des Hauses. Dort waren die Rettungskräfte zunächst damit beschäftigt, die Bewohner der anderen Wohnungen im selben Stockwerk zu evakuieren.

Feuerwehrsprecher Michael Klahre sagte am frühen Nachmittag gegenüber TAG24, dass die betroffene Wohnung in "voller Ausdehnung" in Flammen stand.

Unterdessen musste die Stauffenbergallee kurzzeitig gesperrt werden. Allerdings konnte der Verkehr schon bald an der Einsatzstelle vorbeigeführt werden.

Kurz vor 15.30 Uhr konnte die Dresdner Feuerwehr auf Threads bereits eine erste Entwarnung geben.