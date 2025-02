Alarm auf der Kesselsdorfer Straße! Feuerwehr bekämpft Küchenbrand

Dresden - Feuerwehreinsatz auf der Kesselsdorfer Straße im Westen Dresdens ! Am gestrigen Montagabend brannte es dort in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Einsatzfahrzeugen zur Kesselsdorfer Straße in Dresden aus. © privat

Wie die Feuerwehr mitteilte, alarmierte ein Nachbar die Brandbekämpfer gegen 21.15 Uhr, da er einen Feuerschein in einer Wohnung im 2. Obergeschoss bemerkt hatte. Vor Ort bestätigte sich der Verdacht.

Über das Treppenhaus rückten Einsatzkräfte in die betroffene Wohnung vor, während gleichzeitig eine Drehleiter in Stellung gebracht wurde. Bei der Suche nach Personen traf auch der Mieter ein und gab an, dass sich keine weiteren Personen bei ihm befinden würden.

Die Feuerwehr brachte den Brand in der Küche nach eigenen Angaben schnell unter Kontrolle. Die Bewohner des betroffenen Hauses an der Kesselsdorfer Straße hatten Glück im Unglück: Niemand sei verletzt worden, so Feuerwehrsprecher Michael Klahre (44).