Alarm in Dresdner Grundschule: Kinder müssen auf Sportplatz ausharren
Dresden - Feueralarm ohne Feuer in der 12. Grundschule Dresden am Mittwochnachmittag: Dort mussten alle evakuiert werden, nachdem es in einer Mädchentoilette zu einer Rauchentwicklung gekommen war.
Kurz nach 14 Uhr ging der Notruf bei Polizei und Feuerwehr ein.
Die Rettungskräfte waren bald darauf mit zahlreichen Fahrzeugen in der Hebbelstraße in Cotta vor Ort.
Schüler und Lehrer mussten evakuiert werden, sammelten sich auf dem Sportplatz. Lange mussten sie dort allerdings nicht ausharren.
Denn aufgrund eines technischen Defekts war lediglich eine Lampe durchgebrannt, wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte.
So konnten alle nach rund 30 Minuten zurück ins Gebäude. Die Hebbelstraße, die kurzzeitig gesperrt war, wurde bald darauf wieder freigegeben.
Titelfoto: Roland Halkasch