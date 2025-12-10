Alarm in Dresdner Grundschule: Kinder müssen auf Sportplatz ausharren

Dresden - Feueralarm ohne Feuer in der 12. Grundschule Dresden am Mittwochnachmittag: Dort mussten alle evakuiert werden, nachdem es in einer Mädchentoilette zu einer Rauchentwicklung gekommen war.

Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Fahrzeugen in der Hebbelstraße an. © Roland Halkasch

Kurz nach 14 Uhr ging der Notruf bei Polizei und Feuerwehr ein.

Die Rettungskräfte waren bald darauf mit zahlreichen Fahrzeugen in der Hebbelstraße in Cotta vor Ort.

Schüler und Lehrer mussten evakuiert werden, sammelten sich auf dem Sportplatz. Lange mussten sie dort allerdings nicht ausharren.

Denn aufgrund eines technischen Defekts war lediglich eine Lampe durchgebrannt, wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte.



