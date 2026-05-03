Aufregung im Panometer: Frau muss von Feuerwehr gerettet werden
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Dresden - Am Samstagmittag kam es im Panometer in Dresden-Seidnitz zu einem Rettungseinsatz.
Wie die Feuerwehr Dresden mitteilte, mussten die Kameraden gegen 11.53 Uhr zur Gasanstaltstraße ausrücken, da eine Frau auf der Aussichtsplattform in eine medizinische Notlage geraten war.
Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde die Frau bereits vom Rettungsdienst versorgt.
Anschließend wurde sie auf einer Trage aus dem zweiten Obergeschoss zum Krankenwagen und mit diesem in eine Klinik gebracht.
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Im Einsatz waren sechs Kräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen sowie der Rettungswache Reick. Gegen 14.49 Uhr war die Maßnahme beendet.
Titelfoto: Bildmontage: Norbert Neumann, Thomas Türpe