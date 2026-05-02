Waldstück bei Freibad in Flammen - Schreck unter den Einsatzkräften
Dresden - Mit Ansteigen der Temperatur hat die Feuerwehr wieder vermehrt mit Waldbränden zu kämpfen. Die Dresdner Einsatzkräfte mussten am Samstag zu einem Brand nahe dem Freibad Wostra ausrücken.
Wie die Dresdner Feuerwehr mitteilte, hatten sich nach ihrem Eintreffen die Flammen im Bereich der Wilhelm-Weitling-Straße schon meterhoch ausgebreitet. Sofort war klar: Weitere Einsatzkräfte müssen nachgeordert werden.
Das Feuer, das sich auf eine Fläche von 50 mal 50 Metern ausgebreitet hatte, verschlang Bäume, Sträucher und Waldboden. Um den Brand in den Griff zu kriegen, kamen drei Strahlrohre zum Einsatz.
Vier Feuerwehrleute wurden zudem mit Atemschutz eingesetzt, um ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Doch dabei kam es kurzzeitig zu einem Schockmoment.
Einer der Einsatzkräfte kämpfte unter dem Atemschutz plötzlich mit Kreislaufproblemen. Er wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und ist mittlerweile wieder wohlauf.
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Gegen 16 Uhr konnte die Feuerwehr ihren Einsatz erfolgreich beenden. Am Abend wolle man die Stelle noch einmal kontrollieren. Was genau den Brand ausgelöst hat, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Bildmontage: Feuerwehr Dresden /Thomas Türpe