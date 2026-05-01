Kinderwagen brennt in Hausflur: Kinder unter den Verletzten

Dresden - Starker Rauch drang am Freitag aus einem Plattenbau im Dresdner Stadtteil Gorbitz. Am Altgorbitzer Ring hatte ein Kinderwagen Feuer gefangen.

Unter anderem rückten auch Einsatzkräfte der Stadtteil Feuerwehr Gorbitz zum Brandort aus. © Feuerwehr Dresden

Als die Feuerwehr gegen 20.10 Uhr eintraf, hatten Bewohner bereits den Kinderwagen ins Freie gebracht und erste Löschversuche unternommen.

Um die restliche Eindämmung des Feuers kümmerten sich die Kameraden mit einem Strahlrohr.

Das Treppenhaus musste zudem mit einem Hochleistungslüfter entraucht werden, teilte die Feuerwehr Dresden am Freitagabend mit.

Die Wohnungen wurden darüber hinaus überprüft, ob sich dort Rauchgase befinden. Glücklicherweise war dem nicht so.

Dennoch gab es verletzte Personen zu vermelden.

Insgesamt fünf Personen, darunter zwei Kinder, mussten mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Kliniken gebracht werden. Einige von ihnen sollen deutliche Rußspuren im Gesicht und an den Händen gehabt haben.