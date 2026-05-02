Brände ohne Ende: Erschreckende 1. Mai-Bilanz für Dresdner Feuerwehr
Dresden - Von wegen ruhiger Feiertag! Die Dresdner Feuerwehr war am 1. Mai und in der daran anschließenden Nacht zum Samstag mit zahlreichen Bränden konfrontiert. Die Bilanz ist erschreckend.
"Während das Einsatzaufkommen insbesondere in den Tagesstunden noch vergleichsweise gering war, stiegen die Einsatzzahlen nach Einbruch der Dunkelheit deutlich an", teilt Sprecher Michael Klahre (46) mit.
Um 0.06 Uhr habe ein Audi am Otto-Dix-Ring in Strehlen in Vollbrand gestanden. "Die Flammen drohten bereits, auf einen daneben abgestellten Seat überzugreifen. Zudem wurde ein Peugeot durch die starke Hitzeeinwirkung beschädigt", so Klahre.
Ein Trupp habe unter Atemschutz die Brandbekämpfung durchgeführt. "Verletzt wurde niemand."
Auf TAG24-Nachfrage erklärte die Polizei, dass wegen Brandstiftung ermittelt werde. Der entstandene Gesamtschaden liege bei 30.000 Euro.
Laut Feuerwehr musste zuvor bereits im nahe gelegenen Stadtteil Dobritz auf der Franz-Mehring-Straße - noch bei Tageslicht - eine Papiertonne gelöscht werden. "Unmittelbar im Anschluss ging es weiter zum Reichenauer Weg, wo ebenfalls eine Papiertonne in Flammen stand", berichtet der Sprecher. In beiden Fällen hätte eine Ausbreitung verhindert werden können.
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Feuerwehr-Sprecher über Einsatz in Neustadt: "Konnten aus Gründen des Eigenschutzes nicht tätig werden"
Schwerpunkt des Einsatzgeschehens sei jedoch die Neustadt gewesen, wo unter anderem Barrikaden auf der Rothenburger Straße errichtet und angezündet worden seien.
"Aufgrund der vorherrschenden Gefahrenlage konnte die Feuerwehr hier aus Gründen des Eigenschutzes nicht tätig werden", lautet die heftige Schilderung von Klahre.
Laut Polizei waren gegen Mitternacht rund 200 Menschen vor Ort, wobei 30 Leute sowohl Pyrotechnik als auch Mülltonnen in Brand gesteckt hätten. "Eine Person warf drei Glasflaschen auf Einsatzkräfte", sagte ein Sprecher. Glücklicherweise sei niemand verletzt worden.
Weitere Müllbrände gab es am Alaunplatz und an der Kamenzer Straße (zwei Container sowie vier kleinere Behälter) sowie auf der Seifhennersdorfer Straße (ein Papierkorb).
Zudem wurden zwei Kleinkrafträder auf der Hospitalstraße durch ein Feuer zerstört. Auch hier ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. "Insgesamt rückte die Feuerwehr Dresden am 1. Mai zu 19 Brandeinsätzen aus", resümiert Klahre.
Titelfoto: Montage: Roland Halkasch, Matthias Schwarz, Petra Hornig