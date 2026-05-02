Brände ohne Ende: Erschreckende 1. Mai-Bilanz für Dresdner Feuerwehr

Dresden - Von wegen ruhiger Feiertag! Die Dresdner Feuerwehr war am 1. Mai und in der daran anschließenden Nacht zum Samstag mit zahlreichen Bränden konfrontiert. Die Bilanz ist erschreckend.

In Strehlen ging ein Audi Q7 gegen Mitternacht in Flammen auf. © Roland Halkasch

"Während das Einsatzaufkommen insbesondere in den Tagesstunden noch vergleichsweise gering war, stiegen die Einsatzzahlen nach Einbruch der Dunkelheit deutlich an", teilt Sprecher Michael Klahre (46) mit.

Um 0.06 Uhr habe ein Audi am Otto-Dix-Ring in Strehlen in Vollbrand gestanden. "Die Flammen drohten bereits, auf einen daneben abgestellten Seat überzugreifen. Zudem wurde ein Peugeot durch die starke Hitzeeinwirkung beschädigt", so Klahre.

Ein Trupp habe unter Atemschutz die Brandbekämpfung durchgeführt. "Verletzt wurde niemand."

Auf TAG24-Nachfrage erklärte die Polizei, dass wegen Brandstiftung ermittelt werde. Der entstandene Gesamtschaden liege bei 30.000 Euro.

Laut Feuerwehr musste zuvor bereits im nahe gelegenen Stadtteil Dobritz auf der Franz-Mehring-Straße - noch bei Tageslicht - eine Papiertonne gelöscht werden. "Unmittelbar im Anschluss ging es weiter zum Reichenauer Weg, wo ebenfalls eine Papiertonne in Flammen stand", berichtet der Sprecher. In beiden Fällen hätte eine Ausbreitung verhindert werden können.