Brände ohne Ende: Erschreckende 1. Mai-Bilanz für Dresdner Feuerwehr

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Die Dresdner Feuerwehr war am 1. Mai und der daran anschließenden Nacht zum Samstag mit zahlreichen Bränden konfrontiert. Die Bilanz ist erschreckend.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Von wegen ruhiger Feiertag! Die Dresdner Feuerwehr war am 1. Mai und in der daran anschließenden Nacht zum Samstag mit zahlreichen Bränden konfrontiert. Die Bilanz ist erschreckend.

In Strehlen ging ein Audi Q7 gegen Mitternacht in Flammen auf.
In Strehlen ging ein Audi Q7 gegen Mitternacht in Flammen auf.  © Roland Halkasch

"Während das Einsatzaufkommen insbesondere in den Tagesstunden noch vergleichsweise gering war, stiegen die Einsatzzahlen nach Einbruch der Dunkelheit deutlich an", teilt Sprecher Michael Klahre (46) mit.

Um 0.06 Uhr habe ein Audi am Otto-Dix-Ring in Strehlen in Vollbrand gestanden. "Die Flammen drohten bereits, auf einen daneben abgestellten Seat überzugreifen. Zudem wurde ein Peugeot durch die starke Hitzeeinwirkung beschädigt", so Klahre.

Ein Trupp habe unter Atemschutz die Brandbekämpfung durchgeführt. "Verletzt wurde niemand."

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Auf TAG24-Nachfrage erklärte die Polizei, dass wegen Brandstiftung ermittelt werde. Der entstandene Gesamtschaden liege bei 30.000 Euro.

Laut Feuerwehr musste zuvor bereits im nahe gelegenen Stadtteil Dobritz auf der Franz-Mehring-Straße - noch bei Tageslicht - eine Papiertonne gelöscht werden. "Unmittelbar im Anschluss ging es weiter zum Reichenauer Weg, wo ebenfalls eine Papiertonne in Flammen stand", berichtet der Sprecher. In beiden Fällen hätte eine Ausbreitung verhindert werden können.

Der SUV wurde völlig zerstört. Zwei weitere Autos zeigten ebenfalls Schäden.
Der SUV wurde völlig zerstört. Zwei weitere Autos zeigten ebenfalls Schäden.  © Roland Halkasch
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Feuerwehr-Sprecher über Einsatz in Neustadt: "Konnten aus Gründen des Eigenschutzes nicht tätig werden"

Michael Klahre (46), Sprecher der Dresdner Feuerwehr, äußerte sich zum Einsatzgeschehen am Tag der Arbeit. (Archivbild)
Michael Klahre (46), Sprecher der Dresdner Feuerwehr, äußerte sich zum Einsatzgeschehen am Tag der Arbeit. (Archivbild)  © Petra Hornig

Schwerpunkt des Einsatzgeschehens sei jedoch die Neustadt gewesen, wo unter anderem Barrikaden auf der Rothenburger Straße errichtet und angezündet worden seien.

"Aufgrund der vorherrschenden Gefahrenlage konnte die Feuerwehr hier aus Gründen des Eigenschutzes nicht tätig werden", lautet die heftige Schilderung von Klahre.

Laut Polizei waren gegen Mitternacht rund 200 Menschen vor Ort, wobei 30 Leute sowohl Pyrotechnik als auch Mülltonnen in Brand gesteckt hätten. "Eine Person warf drei Glasflaschen auf Einsatzkräfte", sagte ein Sprecher. Glücklicherweise sei niemand verletzt worden.

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Weitere Müllbrände gab es am Alaunplatz und an der Kamenzer Straße (zwei Container sowie vier kleinere Behälter) sowie auf der Seifhennersdorfer Straße (ein Papierkorb).

Rauch stieg an der Ecke Kamenzer Straße/Bischofsweg aus zwei Müllcontainern auf.
Rauch stieg an der Ecke Kamenzer Straße/Bischofsweg aus zwei Müllcontainern auf.  © Matthias Schwarz
Auch im Alaunpark war die Feuerwehr gefordert.
Auch im Alaunpark war die Feuerwehr gefordert.  © Matthias Schwarz

Zudem wurden zwei Kleinkrafträder auf der Hospitalstraße durch ein Feuer zerstört. Auch hier ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. "Insgesamt rückte die Feuerwehr Dresden am 1. Mai zu 19 Brandeinsätzen aus", resümiert Klahre.

Titelfoto: Montage: Roland Halkasch, Matthias Schwarz, Petra Hornig

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