Brand in Neustadt-Wohnung: Feuerwehr muss zwei von drei Katzen retten

Dresden - Plötzlich Sirenen in der Nacht zu Donnerstag! Auf der Görlitzer Straße in der Äußeren Neustadt war im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein Brand ausgebrochen.

Die Dresdner Feuerwehr war in der Nacht zu Donnerstag rund anderthalb Stunden auf der Görlitzer Straße im Einsatz. © Roland Halkasch

Kurz nach 1.30 Uhr erreichten Kameraden der Feuerwehr den Einsatzort. Die betroffene Familie - bestehend aus Vater, Mutter (beide 31) und Kind (5) - hatten sich dabei bereits ins Freie begeben.

"In der Wohnung befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch drei Katzen", berichtet Sprecher Michael Klahre (46). Unter Atemschutz seien Trupps mit einem Strahlrohr in die Räumlichkeiten vorgerückt und hätten die Flammen schnell löschen können.

"Der Brand beschränkte sich auf die Couch", so Klahre weiter. Zwei der drei Haustiere seien durch die Kräfte gerettet worden. "Die dritte Katze wurde bei der abschließenden Kontrolle der Wohnung in einem rauchfreien Bereich aufgefunden und verblieb vor Ort."

Die Familie sei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine Katze hätte mit frischer Atemluft versorgt werden müssen.