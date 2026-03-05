Bach plötzlich neongrün: ABC-Einsatz der Feuerwehr Dresden
Dresden - Am Donnerstagmorgen sorgte eine grelle Verfärbung des Kaitzbachs in Dresden für Aufruhr. Die Feuerwehr konnte allerdings schnell klären, dass es sich nicht um einen gefährlichen Stoff handelt.
Gegen 8 Uhr wurden die Einsatzkräfte wegen der neongrünen Verfärbung zum Franzweg in Kaitz gerufen. Nach einer gemeinsamen Untersuchung mit der Unteren Wasserbehörde konnte schnell Entwarnung gegeben werden.
Bei der seltsamen Verfärbung handelte es sich lediglich um eine sogenannte Tracer-Flüssigkeit. Diese wird verwendet, um Rohrleitungsverläufe zu untersuchen.
Im weiteren Verlauf des Bachs - also im Bereich Zoo, Großer Garten oder Carolasee - kann es weiterhin zu unbedenklichen Verfärbungen kommen.
Die Feuerwehr betont ausdrücklich: Von der Flüssigkeit geht keine Gefahr für Mensch oder Umwelt aus und sie baut sich selbstständig wieder ab. Es muss kein Notruf gewählt werden.
Wenn derartige Substanzen zum Einsatz kommen, muss das zwingend vorab mit der Unteren Wasserbehörde geklärt werden. Die Stadtentwässerung Dresden überprüft den Vorfall jetzt.
Titelfoto: Feuerwehr Dresden