Bach plötzlich neongrün: ABC-Einsatz der Feuerwehr Dresden

Dresden - Am Donnerstagmorgen sorgte eine grelle Verfärbung des Kaitzbachs in Dresden für Aufruhr. Die Feuerwehr konnte allerdings schnell klären, dass es sich nicht um einen gefährlichen Stoff handelt.

Im Kaitzbach war plötzlich eine neongrüne Verfärbung zu sehen. © Feuerwehr Dresden

Gegen 8 Uhr wurden die Einsatzkräfte wegen der neongrünen Verfärbung zum Franzweg in Kaitz gerufen. Nach einer gemeinsamen Untersuchung mit der Unteren Wasserbehörde konnte schnell Entwarnung gegeben werden.

Bei der seltsamen Verfärbung handelte es sich lediglich um eine sogenannte Tracer-Flüssigkeit. Diese wird verwendet, um Rohrleitungsverläufe zu untersuchen.

Im weiteren Verlauf des Bachs - also im Bereich Zoo, Großer Garten oder Carolasee - kann es weiterhin zu unbedenklichen Verfärbungen kommen.