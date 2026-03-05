Brand in Dresdner Plattenbau: Feuerwehrmann erleidet Kreislaufkollaps

Dresden - Am Donnerstagabend stieg Rauch aus einem Plattenbau im Dresdner Stadtteil Reick auf. Im Zuge der Löscharbeiten kollabierte ein Feuerwehrmann.

Am Donnerstagabend war die Dresdner Feuerwehr an der Vetschauer Straße gefordert. © Feuerwehr Dresden

Das Feuer war gegen 17.18 Uhr in der obersten Etage eines Mehrfamilienhauses an der Vetschauer Straße ausgebrochen, wie die Feuerwehr Dresden mitteilte.

Als die Einsatzkräfte am Brandherd eintrafen, strömten mehrere Bewohner bereits aus dem Gebäude hinaus ins Freie. Im Inneren befand sich glücklicherweise niemand mehr.

Neben einem Bewohner, der beim Verlassen des Hauses Rauch eingeatmet hatte und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden musste, traf es einen Kameraden der Feuerwehr am härtesten.

Im Zuge des Löscheinsatzes erlitt die Einsatzkraft einen Kreislaufkollaps und musste ebenfalls vom Rettungsdienst wieder aufgepäppelt werden. Heldenhaft setzte er seinen Dienst danach fort.

Während die Flammen schnell gelöscht werden konnten, stellten die Einsatzkräfte anschließend sicher, dass sich das Feuer nicht auf den Dachstuhl ausgebreitet hatte. Dennoch sind mehrere Wohnungen vorerst nicht mehr bewohnbar.