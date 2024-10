11.10.2024 19:26 5.278 Autobrand in Dresden: BMW fängt während der Fahrt Feuer

Auf der Stuttgarter Straße in Dresden ist am Freitagnachmittag ein BMW in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache aus.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Autobrand im Dresdner Süden! Während der Fahrt ist am Freitag gegen 16.50 Uhr auf der Stuttgarter Straße nahe der Innsbrucker Straße (B170) ein BMW aus Tschechien in Flammen aufgegangen. Mit Löschschaum und Wasser gingen die Einsatzkräfte gegen die Flammen vor. © Roland Halkasch Der Fahrer reagierte geistesgegenwärtig, stellte den Wagen am Straßenrand ab und verließ samt seiner Frau und einem Kind das Fahrzeug. Alle drei Personen blieben unverletzt, bestätigte die Polizei am Abend gegenüber TAG24. Als die Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, stand der Wagen bereits in Vollbrand, schildert ein Reporter vor Ort die Situation. Die Einsatzkräfte löschten mit Wasser und Schaum die Flammen. Am BMW blieb jedoch ein beträchtlicher Schaden zurück. Wie hoch der Sachschaden ist, kann momentan noch nicht beziffert werden. Der Fahrzeugbrand hat seine Spuren am BMW hinterlassen. © Roland Halkasch Es wird davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt für den Brand sorgte. Während des Einsatzes musste die Stuttgarter Straße gesperrt werden.

