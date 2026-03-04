Mann flüchtet aus brennender Wohnung, Feuerwehr rückt an

Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Wohnungsbrand unter Kontrolle. (Symbolbild) © Feuerwehr Dresden

Wie die Dresdner Feuerwehr mitteilte, kam es im Erdgeschoss eines Wohngebäudes am Kunitzteichweg aus noch unbekannter Ursache zu einem Brand.

Am Mittwochmorgen kurz nach 6 Uhr traf die Besatzung des zuerst eingetroffenen Rettungswagens den Bewohner an, der bereits aus der Brandwohnung geflüchtet war. Er wurde umgehend in Betreuung genommen.

Mit einem Handfeuerlöscher versuchten die Feuerwehrleute zunächst, den Entstehungsbrand zu bekämpfen.



Die kurz darauf eintreffenden Kräfte setzten die Löschmaßnahmen mit einem Strahlrohr fort. Dadurch konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und auf das Wohnzimmer der Wohnung begrenzt werden.



Der Bewohner blieb unverletzt. Die Wohnung wurde jedoch durch giftigen Brandrauch stark verrußt. Nach Abschluss der Löscharbeiten führten die Einsatzkräfte noch Belüftungsmaßnahmen durch und kontrollierten die angrenzenden Wohnungen auf mögliche Rauchgase.