 1.921

Schock beim Spaziergang: Passanten hören Person in Elbe um Hilfe rufen

Ein Rettungseinsatz in Dresden hat am Montag in den frühen Abendstunden für ordentlich Aufsehen gesorgt. Eine Person geriet in Not, als sie nicht mehr eigenständig aus der Elbe hinaus kam.

Von Jennifer Schneider

Dresden - Ein Rettungseinsatz in Dresden hat am Montag in den frühen Abendstunden für ordentlich Aufsehen gesorgt. Eine Person geriet in akute Not, als sie sich in der Elbe aufhielt.

Am Montagabend kam es in der Dresdner Elbe zu einem Rettungseinsatz.
Am Montagabend kam es in der Dresdner Elbe zu einem Rettungseinsatz.  © xcitepress/Finn Becker

Wie die Dresdner Polizei gegenüber der TAG24-Redaktion mitteilte, spielte sich das Geschehen gegen 17.40 Uhr in der Nähe des Fußballstadions an der "Eisenberger Straße" (Niedersedlitz) ab.

In der Abenddämmerung sollen Passanten die Hilferufe einer Person bemerkt haben, die aus Richtung der Elbe kamen. Nach ersten Erkenntnissen machte die betroffene Person mittels lauter Rufe auf sich aufmerksam.

Nach Angaben vor Ort gelang es der Person, aus eigener Kraft in die Nähe des Elbufer zu schwimmen - noch bevor die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen. Schließlich zogen die Fußgänger den Betroffenen aus dem Wasser.

Dresden: Polizei sperrt Straße in Dresden: Was war da los?
Dresden Feuerwehreinsatz Polizei sperrt Straße in Dresden: Was war da los?

Wenig später trafen Polizei und Feuerwehr vor Ort ein und versorgten die durchnässte Person.

Sowohl Rettungsdienst, Feuerwehr als auch die Polizei waren vor Ort und kümmerten sich um die durchnässte Person.
Sowohl Rettungsdienst, Feuerwehr als auch die Polizei waren vor Ort und kümmerten sich um die durchnässte Person.  © xcitepress/Finn Becker
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Für die weitere medizinische Behandlung wurde der Betroffene in ein Krankenhaus gebracht, berichtete die Dresdner Polizei. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar.

Titelfoto: Fotomontage:xcitepress/Finn Becker

Mehr zum Thema Dresden Feuerwehreinsatz: