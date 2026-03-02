Schock beim Spaziergang: Passanten hören Person in Elbe um Hilfe rufen

Dresden - Ein Rettungseinsatz in Dresden hat am Montag in den frühen Abendstunden für ordentlich Aufsehen gesorgt. Eine Person geriet in akute Not, als sie sich in der Elbe aufhielt.

Am Montagabend kam es in der Dresdner Elbe zu einem Rettungseinsatz. © xcitepress/Finn Becker

Wie die Dresdner Polizei gegenüber der TAG24-Redaktion mitteilte, spielte sich das Geschehen gegen 17.40 Uhr in der Nähe des Fußballstadions an der "Eisenberger Straße" (Niedersedlitz) ab.

In der Abenddämmerung sollen Passanten die Hilferufe einer Person bemerkt haben, die aus Richtung der Elbe kamen. Nach ersten Erkenntnissen machte die betroffene Person mittels lauter Rufe auf sich aufmerksam.

Nach Angaben vor Ort gelang es der Person, aus eigener Kraft in die Nähe des Elbufer zu schwimmen - noch bevor die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen. Schließlich zogen die Fußgänger den Betroffenen aus dem Wasser.

Wenig später trafen Polizei und Feuerwehr vor Ort ein und versorgten die durchnässte Person.