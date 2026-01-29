Starke Rauchentwicklung in Dresden: Witterung sorgt für Probleme
Dresden - Einsatz in Dresden-Bühlau: Am späten Mittwochabend musste die Feuerwehr unter erschwerten Witterungsbedingungen auf die Grundstraße ausrücken.
Laut Sprecher Michael Klahre (46) hatten eintreffende Kräfte gegen 23.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung bei einem Objekt festgestellt, das als Laube diente.
"Ein Trupp unter Atemschutz ging in das stark verrauchte Gebäude vor und lokalisierte den Brandherd im Erdgeschoss. Parallel dazu wurde die Brandbekämpfung von außen aufgenommen", erklärte Klahre.
Das Feuer habe zügig unter Kontrolle gebracht werden können. "Eine männliche Person wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt", so die Bilanz.
Problematisch sei die starke Glätte auf dem gesamten Hanggrundstück gewesen. Sie habe die Löschmaßnahmen beeinträchtigt.
Etwa zweieinhalb Stunden lang waren rund 30 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Striesen sowie der Stadtteilfeuerwehr Bühlau gefordert. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.
Titelfoto: Robert Michael/dpa