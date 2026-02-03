Feuerwehreinsatz am Sportpark Ostra: Was war da los?

Dresden - Am Montagabend rückte die Dresdner Feuerwehr zu einem größeren Einsatz in der Friedrichstadt aus.

Mit mehreren Fahrzeugen war die Feuerwehr am Montagabend an der Magdeburger Straße im Einsatz. © xcitepress/Lucas Friedenhain

Gegen 22.07 Uhr wurden die Einsatzkräfte aufgrund eines möglichen Ammoniak-Austritts auf einem Betriebsgelände an der Magdeburger Straße alarmiert, wie Michael Klahre, Pressesprecher der Feuerwehr Dresden, gegenüber TAG24 am Dienstagmorgen erklärte.

Glücklicherweise handelte es sich dabei um einen Fehlalarm, für den ein technischer Defekt an einer der Anlagen verantwortlich gewesen ist.

Laut Klahre bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.