 2.798

Dachstuhl in Pennrich steht in Flammen

In Dresden-Pennrich steht der Dachstuhl eines Hauses in Flammen.

Von Isabel Klemt

Dresden - In Dresden-Pennrich steht der Dachstuhl eines Hauses in Flammen.

Die Feuerwehr ist mit mehreren Kräften vor Ort und hat den Dachstuhl bereits geöffnet.
Die Feuerwehr ist mit mehreren Kräften vor Ort und hat den Dachstuhl bereits geöffnet.  © Roland Halkasch

Wie die Feuerwehr Dresden mitteilt, ist der Dachstuhl eines leerstehenden Gebäudes auf der Altnossener Straße aus bislang unbekannter Ursache am Donnerstag in Brand geraten.

Dichter Rauch steigt aus dem Gebäude auf. Die Feuerwehr ist mit mehreren Kräften vor Ort und hat den Dachstuhl bereits geöffnet. Die Brandbekämpfung erfolgt sowohl von innen als auch von außen.

Mehrere Pferde konnten aus einem Teil des Hauses gerettet werden, der nicht vom Feuer betroffen war. Verletzte gibt es nach bisherigen Angaben nicht.

Dichter Rauch steigt aus dem Gebäude auf.
Dichter Rauch steigt aus dem Gebäude auf.  © Roland Halkasch

Der Einsatz dauert noch an, daher kann es auf der Altnossener Straße zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch

Mehr zum Thema Dresden Feuerwehreinsatz: