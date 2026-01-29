Dachstuhl in Pennrich steht in Flammen

Dresden - In Dresden -Pennrich steht der Dachstuhl eines Hauses in Flammen.

Die Feuerwehr ist mit mehreren Kräften vor Ort und hat den Dachstuhl bereits geöffnet. © Roland Halkasch

Wie die Feuerwehr Dresden mitteilt, ist der Dachstuhl eines leerstehenden Gebäudes auf der Altnossener Straße aus bislang unbekannter Ursache am Donnerstag in Brand geraten.

Dichter Rauch steigt aus dem Gebäude auf. Die Feuerwehr ist mit mehreren Kräften vor Ort und hat den Dachstuhl bereits geöffnet. Die Brandbekämpfung erfolgt sowohl von innen als auch von außen.

Mehrere Pferde konnten aus einem Teil des Hauses gerettet werden, der nicht vom Feuer betroffen war. Verletzte gibt es nach bisherigen Angaben nicht.