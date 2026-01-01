Balkonbrand in Dresden greift auf Wohnung über: Eine Person verletzt
Dresden - In Dresden mussten die Feuerwehrleute in der Neujahrsnacht nach Blasewitz ausrücken. Dort brannte es in einem Mehrfamilienhaus.
Gegen 2.57 Uhr wurden die Beamten der Dresdner Polizei über das Feuer in der Tittmannstraße informiert, wie ein Sprecher gegenüber TAG24 mitteilte.
Demnach habe es dort zunächst auf einem Balkon gebrannt, die Flammen griffen kurz darauf auf die Wohnung über.
Ein Mieter, der noch versucht hatte, die Flammen eigenständig zu löschen, wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Zwar konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Dennoch hatte sich der Rauch ersten Informationen zufolge im ganzen Haus ausgebreitet, sodass zwischenzeitlich alle Bewohner evakuiert werden mussten. Sie seien mittlerweile wieder zurück in ihren Wohnungen.
Die Ursache für den Brand ist aktuell noch unklar - auch ob er im Zusammenhang mit der Silvesternacht steht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.
Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch (2)