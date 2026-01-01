Balkonbrand in Dresden greift auf Wohnung über: Eine Person verletzt

Dresden - In Dresden mussten die Feuerwehrleute in der Neujahrsnacht nach Blasewitz ausrücken. Dort brannte es in einem Mehrfamilienhaus.

Zunächst brannte nur ein Balkon - doch das Feuer griff auf die Wohnung über. © Roland Halkasch

Gegen 2.57 Uhr wurden die Beamten der Dresdner Polizei über das Feuer in der Tittmannstraße informiert, wie ein Sprecher gegenüber TAG24 mitteilte.

Demnach habe es dort zunächst auf einem Balkon gebrannt, die Flammen griffen kurz darauf auf die Wohnung über.

Ein Mieter, der noch versucht hatte, die Flammen eigenständig zu löschen, wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.