Verdacht auf Explosionsgefahr: Transporter löst Großeinsatz in Tolkewitz aus

Tolkewitz (Dresden) - Am Freitagnachmittag hat ein weißer Transporter im Dresdner Stadtteil Tolkewitz einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

In der Wohnsiedlung sorgte der weiße Transporter für ordentlich Aufsehen. © Bildmontage: Fotograf: xcitepress

Gegen 15.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Kreuzung Schaufußstraße/Ecke Kipsdorfer Straße gerufen, nachdem aus einem Lieferwagen dichter Dampf ausgetreten war.

Wie die Dresdner Feuerwehr der TAG24-Redaktion mitteilte, handelte es sich bei der Rauchentwicklung um medizinischen Sauerstoff, welcher in größeren Mengen aus dem Fahrzeug entwich.

Aufgrund der möglichen Explosionsgefahr reagierten die Einsatzkräfte umgehend und sperrten den Bereich weiträumig ab. Straßen und Gassen waren während des Einsatzes im Umkreis von rund 50 Metern nicht befahrbar.

Etwa 22 Feuerwehrleute rückten zur Gefahrenstelle an, um das Leck unter Kontrolle zu bringen. Warum der Sauerstoff aus dem Transporter austrat, ist derzeit noch unklar, erklärte ein Sprecher der Dresdner Feuerwehr.