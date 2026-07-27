Brand auf Baustelle an Löbtauer Straße: Hier sollen eigentlich die Fröbelhöfe in Dresden entstehen

14.905 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Flammen und dichter Rauch steigen am Montagnachmittag aus dem Dachgeschoss der entstehenden "Fröbelhöfe" empor!

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Flammen und dichter Rauch steigen am Montagnachmittag aus dem Dachgeschoss der entstehenden "Fröbelhöfe" an der Löbtauer Straße empor!

Das sieht schlimm aus: Aus den geplanten Fröbelhöfen steigen Flammen und Rauch empor.
Das sieht schlimm aus: Aus den geplanten Fröbelhöfen steigen Flammen und Rauch empor.  © privat

Wie die Dresdner Feuerwehr am Nachmittag, um 16.55 Uhr gegenüber TAG24 bestätigte, waren die Einsatzkräfte zu diesem Zeitpunkt gerade dabei, auszurücken.

Gegen 17.15 Uhr ergänzte ein Feuerwehrsprecher in einem zweiten Gespräch, dass der Dachstuhl des Gebäudes in Flammen stehe.

Bilder von vor Ort zeigen dies deutlich, zudem ist eine starke Rauchentwicklung zu erkennen. Diese sei laut dem Sprecher jedoch bereits recht gut unter Kontrolle und stelle zunächst keine Gefahr für die Anwohner dar.

Dresden: Rohrbruch nahe der JOYNEXT Arena: Straße bleibt nach Überschwemmung dicht
Dresden Feuerwehreinsatz Rohrbruch nahe der JOYNEXT Arena: Straße bleibt nach Überschwemmung dicht

Die Ursache für den Ausbruch des Brandes sei momentan noch völlig unklar. Die zahlreichen Einsatzkräfte geben derzeit ihr Möglichstes, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Im Dachstuhl brennt es lichterloh.
Im Dachstuhl brennt es lichterloh.  © Roland Halkasch
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Linien 2 und 6 an der Cottaer Straße betroffen

Die ersten Einsatzkräfte vor Ort.
Die ersten Einsatzkräfte vor Ort.  © Bildmontage: privat (2)

Unterdessen leiten die DVB die Linien 2 und 6 wegen des Brandes an der Cottaer Straße um.

"Im Bereich Wölfnitzstraße ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Bitte meiden Sie den Einsatzort", ergänzt die Dresdner Feuerwehr auf Threads.

TAG24 bleibt dran!

Dresden: Erst am Morgen, dann am Abend: Feuerwehr muss zweimal zum selben Haus anrücken
Dresden Feuerwehreinsatz Erst am Morgen, dann am Abend: Feuerwehr muss zweimal zum selben Haus anrücken

Erstmeldung von 17.02 Uhr, zuletzt aktualisiert um 17.36 Uhr

Titelfoto: privat

Mehr zum Thema Dresden Feuerwehreinsatz: