Brand auf Baustelle an Löbtauer Straße: Hier sollen eigentlich die Fröbelhöfe in Dresden entstehen
Dresden - Flammen und dichter Rauch steigen am Montagnachmittag aus dem Dachgeschoss der entstehenden "Fröbelhöfe" an der Löbtauer Straße empor!
Wie die Dresdner Feuerwehr am Nachmittag, um 16.55 Uhr gegenüber TAG24 bestätigte, waren die Einsatzkräfte zu diesem Zeitpunkt gerade dabei, auszurücken.
Gegen 17.15 Uhr ergänzte ein Feuerwehrsprecher in einem zweiten Gespräch, dass der Dachstuhl des Gebäudes in Flammen stehe.
Bilder von vor Ort zeigen dies deutlich, zudem ist eine starke Rauchentwicklung zu erkennen. Diese sei laut dem Sprecher jedoch bereits recht gut unter Kontrolle und stelle zunächst keine Gefahr für die Anwohner dar.
Die Ursache für den Ausbruch des Brandes sei momentan noch völlig unklar. Die zahlreichen Einsatzkräfte geben derzeit ihr Möglichstes, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.
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Linien 2 und 6 an der Cottaer Straße betroffen
Unterdessen leiten die DVB die Linien 2 und 6 wegen des Brandes an der Cottaer Straße um.
"Im Bereich Wölfnitzstraße ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Bitte meiden Sie den Einsatzort", ergänzt die Dresdner Feuerwehr auf Threads.
TAG24 bleibt dran!
Erstmeldung von 17.02 Uhr, zuletzt aktualisiert um 17.36 Uhr
Titelfoto: privat