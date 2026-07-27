Brand auf Baustelle an Löbtauer Straße: Hier sollen eigentlich die Fröbelhöfe in Dresden entstehen

Dresden - Flammen und dichter Rauch steigen am Montagnachmittag aus dem Dachgeschoss der entstehenden " Fröbelhöfe " an der Löbtauer Straße empor!

Das sieht schlimm aus: Aus den geplanten Fröbelhöfen steigen Flammen und Rauch empor. © privat

Wie die Dresdner Feuerwehr am Nachmittag, um 16.55 Uhr gegenüber TAG24 bestätigte, waren die Einsatzkräfte zu diesem Zeitpunkt gerade dabei, auszurücken.

Gegen 17.15 Uhr ergänzte ein Feuerwehrsprecher in einem zweiten Gespräch, dass der Dachstuhl des Gebäudes in Flammen stehe.

Bilder von vor Ort zeigen dies deutlich, zudem ist eine starke Rauchentwicklung zu erkennen. Diese sei laut dem Sprecher jedoch bereits recht gut unter Kontrolle und stelle zunächst keine Gefahr für die Anwohner dar.

Die Ursache für den Ausbruch des Brandes sei momentan noch völlig unklar. Die zahlreichen Einsatzkräfte geben derzeit ihr Möglichstes, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.