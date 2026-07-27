Rohrbruch nahe der JOYNEXT Arena: Straße bleibt nach Überschwemmung dicht

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Nahe der JOYNEXT Arena kam es auf der Magdeburger Straße zu einem schweren Wasserrohrbruch. Die Magdeburger Straße bleibt weiterhin gesperrt.

Von Janina Rößler, Isabel Neumann

Dresden - Ein Wasserrohrbruch hat am späten Samstagabend in Dresden-Friedrichstadt für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Mehrere Anwohner waren zeitweise von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten. Die Magdeburger Straße bleibt weiterhin gesperrt.

Gegen 22.40 Uhr platzte eine Wasserleitung in der Magdeburger Straße.
Gegen 22.40 Uhr platzte eine Wasserleitung in der Magdeburger Straße.  © Roland Halkasch

Seit Montagmorgen, 8 Uhr, wird an der Wiederherstellung des Gehwegs gearbeitet und die Unterspülung im Bereich der Fahrbahn beseitigt. Dafür hat SachsenEnergie eine Baufirma beauftragt.

Die Sperrung der Magdeburger Straße bleibt daher vorerst bestehen. Wie lange sie andauern wird, konnte eine Sprecherin von SachsenEnergie auf TAG24-Anfrage bislang nicht sagen.

Wie die Feuerwehr am Samstagabend mitteilte, platzte gegen 22.40 Uhr eine Wasserleitung in Höhe der Magdeburger Straße 33 in unmittelbarer Nähe der JOYNEXT Arena.

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"Ursache war eine Materialermüdung einer älteren Trinkwasserleitung", erklärte SachsenEnergie am Montag auf TAG24-Anfrage.

Die Arbeiten zur Wiederherstellung des Gehwegs laufen

Da ein Laternenmast durch die Wassermassen drohte umzukippen, musste er von den Einsatzkräften gesichert werden.
Da ein Laternenmast durch die Wassermassen drohte umzukippen, musste er von den Einsatzkräften gesichert werden.  © Roland Halkasch

In der Folge wurden der Fußweg sowie Teile der Fahrbahn überflutet. Auch die Gärten der angrenzenden Kleingartenanlage waren von den Wassermassen betroffen. Zudem drohte ein Laternenmast umzukippen.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort und leitete umgehend erste Sicherungsmaßnahmen ein. Ein Techniker der Stadtbeleuchtung trennte dabei die Laterne vom Stromnetz. Anschließend wurde die Leitung durch die SachsenEnergie von der Wasserzufuhr getrennt.

Dadurch waren das nahegelegene Gebäude sowie einige Parzellen des angrenzenden Kleingartenvereins zeitweise von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten.

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Die Reparatur der beschädigten Leitung begann am Sonntagmorgen und konnte gegen 15 Uhr erfolgreich abgeschlossen werden. Anschließend war die Trinkwasserversorgung in den betroffenen Bereichen wieder hergestellt.

Erstmeldung vom 26. Juli 2026, 9.05 Uhr; letzte Aktualisierung 27. Juli 2026 12.56 Uhr.

Titelfoto: Montage: Roland Halkasch

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