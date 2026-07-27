Rohrbruch nahe der JOYNEXT Arena: Straße bleibt nach Überschwemmung dicht

Dresden - Ein Wasserrohrbruch hat am späten Samstagabend in Dresden -Friedrichstadt für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Mehrere Anwohner waren zeitweise von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten. Die Magdeburger Straße bleibt weiterhin gesperrt.

Gegen 22.40 Uhr platzte eine Wasserleitung in der Magdeburger Straße. © Roland Halkasch

Seit Montagmorgen, 8 Uhr, wird an der Wiederherstellung des Gehwegs gearbeitet und die Unterspülung im Bereich der Fahrbahn beseitigt. Dafür hat SachsenEnergie eine Baufirma beauftragt.

Die Sperrung der Magdeburger Straße bleibt daher vorerst bestehen. Wie lange sie andauern wird, konnte eine Sprecherin von SachsenEnergie auf TAG24-Anfrage bislang nicht sagen.

Wie die Feuerwehr am Samstagabend mitteilte, platzte gegen 22.40 Uhr eine Wasserleitung in Höhe der Magdeburger Straße 33 in unmittelbarer Nähe der JOYNEXT Arena.

"Ursache war eine Materialermüdung einer älteren Trinkwasserleitung", erklärte SachsenEnergie am Montag auf TAG24-Anfrage.