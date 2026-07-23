Stressige Nacht für Dresdner Feuerwehr: Laubenbrand, Pflegeheim-Einsatz und historisches Auto in Flammen

Dresden - Viel zu tun für die Dresdner Feuerwehr in der Nacht auf Donnerstag! Gleich drei Einsätze warteten auf die Kameraden.

Die Dresdner Feuerwehr musste in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem Laubenbrand ausrücken. (Archivfoto) © Roland Halkasch

Wie Sprecher Michael Klahre (46) mitteilte, mussten sich die Kräfte zunächst am Mittwoch kurz vor 22.30 Uhr um einen Laubenbrand an der Salzburger Straße in Laubegast kümmern. "Nach ersten Erkenntnissen befanden sich keine Personen in oder unmittelbar an dem Gebäude."

Der Löschangriff sei mit drei Strahlrohren unter Aufbau einer längeren Strecke für die Wasserversorgung erfolgt. "Im Zuge der Nachlöscharbeiten musste die verschlossene Unterkellerung der Gartenlaube gewaltsam geöffnet werden, um weitere Glutnester auszuschließen", so Klahre weiter.

Während der Maßnahmen habe ein Feuerwehrmann über Kreislaufbeschwerden geklagt. "Er wurde umgehend aus dem Einsatz herausgelöst und durch den Rettungsdienst untersucht. Eine weitere medizinische Behandlung war nicht erforderlich."

Die Polizei erklärt zur Ursache, dass Grillkohle in einer Mülltonne neben der Laube entsorgt worden war. Es würden Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung laufen. Der Sachschaden liege bei 8000 Euro.