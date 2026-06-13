Böen fegen über Dresden hinweg: Umgestürzter Baum blockiert Straße, Oberleitung am Boden

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Sachsenweit warnte der DWD am Samstag vor Windböen. Im Dresdner Stadtteil Trachenberge kam es in den Abendstunden wegen des Wetters zu Verkehrsbehinderungen.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Sachsenweit warnte der DWD am Samstag vor Windböen. Im Dresdner Stadtteil Trachenberge kommt es seit den Abendstunden wegen des Wetters zu Verkehrsbehinderungen.

Ein umgestürzter Baum sorgt seit Samstagabend auf der Trachenberger Straße für Probleme.
Ein umgestürzter Baum sorgt seit Samstagabend auf der Trachenberger Straße für Probleme.  © Martin Kleinert

Laut Polizei musste die Trachenberger Straße am DVB-Betriebshof zwischen Kleiststraße und Seumestraße voll gesperrt werden.

"Ein Baum liegt quer über die Fahrbahn", erklärte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24. Es seien Kameraden der Wache Übigau kurz nach 19 Uhr mit einem Fahrzeug ausgerückt, um die Blockade zu beseitigen.

Auch ein Spezialwagen der DVB ist im Einsatz, weil der umgestürzter Baum die Oberleitung heruntergerissen hatte.

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Infolge der Sperrung müssen mehrere Buslinien umgeleitet werden.

Kameraden der Feuerwehr sind dabei, den dicken Stamm mit einer Kettensäge zu beseitigen.
Kameraden der Feuerwehr sind dabei, den dicken Stamm mit einer Kettensäge zu beseitigen.  © Martin Kleinert
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Auch am Sonntag muss laut DWD im Freistaat mit Windböen um 55 km/h gerechnet werden. Zudem sind vereinzelte Gewitter mit Sturmböen bis 70 km/h nicht ausgeschlossen.

Titelfoto: Martin Kleinert

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