Böen fegen über Dresden hinweg: Umgestürzter Baum blockiert Straße, Oberleitung am Boden
Dresden - Sachsenweit warnte der DWD am Samstag vor Windböen. Im Dresdner Stadtteil Trachenberge kommt es seit den Abendstunden wegen des Wetters zu Verkehrsbehinderungen.
Laut Polizei musste die Trachenberger Straße am DVB-Betriebshof zwischen Kleiststraße und Seumestraße voll gesperrt werden.
"Ein Baum liegt quer über die Fahrbahn", erklärte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24. Es seien Kameraden der Wache Übigau kurz nach 19 Uhr mit einem Fahrzeug ausgerückt, um die Blockade zu beseitigen.
Auch ein Spezialwagen der DVB ist im Einsatz, weil der umgestürzter Baum die Oberleitung heruntergerissen hatte.
Infolge der Sperrung müssen mehrere Buslinien umgeleitet werden.
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Auch am Sonntag muss laut DWD im Freistaat mit Windböen um 55 km/h gerechnet werden. Zudem sind vereinzelte Gewitter mit Sturmböen bis 70 km/h nicht ausgeschlossen.
Titelfoto: Martin Kleinert