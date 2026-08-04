Brände im Norden von Löbtau: Feuerwehr muss mehrmals ausrücken

Dresden - In Löbtau-Nord haben am Montag Brände in einem leerstehenden Gebäude an der Saxoniastraße für zwei Einsätze der Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen gesorgt.

Die Feuerwehr hatte nicht viel zu tun, die Polizei ermittelt erst gar nicht. © xcitepress

Gegen 17 Uhr soll Rauch aus den Fenstern gewabert sein. Bei der Erkundung stellten die Einsatzkräfte einen Schwelbrand

an einem Holzbalken im Dachgeschoss fest.

Für die Einsatzkräfte kein größeres Problem: Sie konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Mit einer Wärmebildkamera wurde danach das gesamte Gebäude sowie die Brandstelle untersucht.

Weitere Brandherde seien nicht gefunden worden, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Nur rund drei Stunden später schrillte erneut der Alarm und die Kameraden wurden gegen 19.46 Uhr zur selben Einsatzstelle gerufen. Wieder qualmte es aus dem Dachgeschoss, wieder brannte es an einem Balken. Zusätzlich hatte Unrat Feuer gefangen.