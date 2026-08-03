Feuer in Mehrfamilienhaus: Bewohner müssen evakuiert werden
Dresden - Eine ereignisreiche Nacht liegt hinter den Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in der Dresdner Altstadt. Kurz nach Mitternacht löste ein Brand einen Großeinsatz der Feuerwehr aus.
Wie ein Sprecher der Feuerwehr Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, entzündeten sich die Flammen gegen 0.40 Uhr in der Nacht zum heutigen Montag. Eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Wohnblocks in der Maria-Cebotari-Straße hatte Feuer gefangen.
Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr Striesen und Altstadt vor Ort eintrafen, sollen die Flammen bereits aus dem Balkon der betroffenen Wohnung geschlagen haben.
Glücklicherweise konnten sich alle Hausbewohner bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Wohnhaus retten - die Mieter, deren Wohnung Feuer gefangen hat, waren zum Brandzeitpunkt nicht zu Hause.
Die Feuerwehr schaffte es, ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern und das Feuer binnen kurzer Zeit zu löschen.
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Bus steht für betroffene Hausbewohner bereit
Die Wohnung, in der das Feuer gewütet hat, brannte vollständig aus und ist seitdem unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Kurz vor 4 Uhr erklärte die Feuerwehr den Einsatz schließlich für beendet. Gegen 5.50 Uhr kontrollierten einige Feuerwehrleute noch einmal die betroffene Wohnung, um zu verhindern, dass Glutnester unentdeckt geblieben sind.
Ein Bus wurde von den DVB für die betroffenen Hausbewohner bereitgestellt.
Titelfoto: Fotomontage: Roland Halkasch