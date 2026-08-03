Feuer in Mehrfamilienhaus: Bewohner müssen evakuiert werden

Dresden - Eine ereignisreiche Nacht liegt hinter den Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in der Dresdner Altstadt. Kurz nach Mitternacht löste ein Brand einen Großeinsatz der Feuerwehr aus.

Mithilfe einer Drehleiter löschte die Feuerwehr den Brand von außen. © Roland Halkasch

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, entzündeten sich die Flammen gegen 0.40 Uhr in der Nacht zum heutigen Montag. Eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Wohnblocks in der Maria-Cebotari-Straße hatte Feuer gefangen.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr Striesen und Altstadt vor Ort eintrafen, sollen die Flammen bereits aus dem Balkon der betroffenen Wohnung geschlagen haben.

Glücklicherweise konnten sich alle Hausbewohner bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Wohnhaus retten - die Mieter, deren Wohnung Feuer gefangen hat, waren zum Brandzeitpunkt nicht zu Hause.

Die Feuerwehr schaffte es, ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern und das Feuer binnen kurzer Zeit zu löschen.