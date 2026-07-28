Feuer auf Baustelle "Fröbelhöfe": So hoch beziffert Bauherr den entstandenen Schaden

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Am Montagnachmittag stiegen Flammen und dichter Rauch auf der Baustelle "Fröbelhöfe" empor. Nun hat sich der Bauherr zu den Folgen des Brandes geäußert.

Von Holger Köhler-Kaeß, Benjamin Richter, Maximilian Schiffhorst

Dresden - Heftiger Dachstuhlbrand auf der Baustelle "Fröbelhöfe"! Am Montagnachmittag stiegen an der Löbtauer Straße Flammen und dichter Rauch empor. Stundenlang war die Feuerwehr mit den Löschmaßnahmen beschäftigt. Nun hat sich der Bauherr zu den Folgen geäußert.

Aus den geplanten Fröbelhöfen stiegen Flammen und Rauch empor.
Aus den geplanten Fröbelhöfen stiegen Flammen und Rauch empor.  © privat

So schätzt CTR-Geschäftsführer Ján Horváth (48) den entstandenen Schaden auf rund 120.000 Euro, wie das Unternehmen am späten Dienstagnachmittag auf TAG24-Nachfrage mitteilte.

Es werde jedoch keine Bauverzögerung geben, da ein Puffer von drei Monaten eingeplant sei. Die Reparatur werde nun circa drei Wochen in Anspruch nehmen.

Laut Polizei brach das Feuer bei Schweißarbeiten beim Verlegen von Dachpappe aus. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Ermittlungen der Kriminalisten würden andauern.

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Kurz nach 16.30 Uhr war die Feuerwehr am Montag zum Dachstuhlbrand ausgerückt. Fotos vom Einsatzort zeigten eine starke Rauchentwicklung, die jedoch bereits früh unter Kontrolle gebracht werden konnte, wie ein Sprecher gegenüber TAG24 erklärte.

Unterdessen leiteten die DVB die Linien 2 und 6 wegen des Brandes an der Cottaer Straße um. Erst gegen 22 Uhr war wieder regulärer Betrieb möglich.

Im Dachstuhl brannte es lichterloh.
Im Dachstuhl brannte es lichterloh.  © Roland Halkasch
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Der Außenangriff erfolgte über drei Drehleitern.
Der Außenangriff erfolgte über drei Drehleitern.  © Roland Halkasch

Der Dachstuhlbrand im Video

Löbtauer Straße stundenlang dicht

Stundenlang kam es auf der Löbtauer Straße aufgrund des Einsatzes zu Verkehrsbehinderungen.
Stundenlang kam es auf der Löbtauer Straße aufgrund des Einsatzes zu Verkehrsbehinderungen.  © Bildmontage: privat (2)

"Die Löscharbeiten dauern weiter an, da wir das neugefertigte Dach eröffnen müssen, um das Brandgut effektiv zu löschen", hieß es am Montagabend vonseiten der Feuerwehr. Wenn man Rauchgeruch wahrnehme, solle man die Fenster und Türen in unmittelbarer Nähe geschlossen halten, so der Appell.

In der Spitze kämpften etwa 90 Einsatzkräfte vor Ort gegen die Flammen. Die vom Brand betroffene Dachfläche wurde auf circa 200 Quadratmeter geschätzt.

"Durch die Dachkonstruktion gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Die Einsatzkräfte mussten die Dachhaut von innen und von außen mit technischen Geräten öffnen, da nur so Glutnester gefunden und effektiv gelöscht werden konnten", berichtete die Feuerwehr.

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Im Umfeld der Einsatzstelle kam es zu Verkehrseinschränkungen. Die Löbtauer Straße war stundenlang bis 22.30 Uhr dicht. Nach Beendigung der Löscharbeiten erfolgte noch eine Nachkontrolle.

Erstmeldung von 27. Juli 2026, 17.02 Uhr. Letzte Aktualisierung am 28. Juli, 17.54 Uhr.

Titelfoto: privat

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