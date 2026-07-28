Feuer auf Baustelle "Fröbelhöfe": So hoch beziffert Bauherr den entstandenen Schaden

Dresden - Heftiger Dachstuhlbrand auf der Baustelle " Fröbelhöfe "! Am Montagnachmittag stiegen an der Löbtauer Straße Flammen und dichter Rauch empor. Stundenlang war die Feuerwehr mit den Löschmaßnahmen beschäftigt. Nun hat sich der Bauherr zu den Folgen geäußert.

Aus den geplanten Fröbelhöfen stiegen Flammen und Rauch empor. © privat

So schätzt CTR-Geschäftsführer Ján Horváth (48) den entstandenen Schaden auf rund 120.000 Euro, wie das Unternehmen am späten Dienstagnachmittag auf TAG24-Nachfrage mitteilte.

Es werde jedoch keine Bauverzögerung geben, da ein Puffer von drei Monaten eingeplant sei. Die Reparatur werde nun circa drei Wochen in Anspruch nehmen.

Laut Polizei brach das Feuer bei Schweißarbeiten beim Verlegen von Dachpappe aus. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Ermittlungen der Kriminalisten würden andauern.

Kurz nach 16.30 Uhr war die Feuerwehr am Montag zum Dachstuhlbrand ausgerückt. Fotos vom Einsatzort zeigten eine starke Rauchentwicklung, die jedoch bereits früh unter Kontrolle gebracht werden konnte, wie ein Sprecher gegenüber TAG24 erklärte.

Unterdessen leiteten die DVB die Linien 2 und 6 wegen des Brandes an der Cottaer Straße um. Erst gegen 22 Uhr war wieder regulärer Betrieb möglich.