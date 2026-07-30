Mitten in der Nacht: Anwohner im Dresdner Süden müssen Haus verlassen, Stromzufuhr wird unterbrochen

Dresden - Alarm in Dresden-Kleinpestitz ! In der Nacht zu Donnerstag mussten Einsatzkräfte zu einem Mehrfamilienhaus auf den Burkersdorfer Weg ausrücken.

Am Burkersdorfer Weg in Kleinpestitz brachte sich die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag wegen eines Brandes in Stellung. © Roland Halkasch

Kurz vor 2 Uhr war dort ein Kellerbrand ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Bei Eintreffen der Kameraden hätten sich zwei Mieter wegen ihrer verrauchten Wohnungen auf den Balkonen befunden.

"Die Feuerwehr leitete zügig eine Rettung der beiden Personen ein", so Sprecher Pierre Steffen Bedrich (48). Alle anderen Betroffenen seien bereits selbst ins Freie geflüchtet. "Die Löschmaßnahmen wurden mit einem Strahlrohr eingeleitet", so Bedrich weiter.

Ihm zufolge stand ein Kellerabteil in Flammen, deren Bekämpfung nach rund 30 Minuten abgeschlossen gewesen sei. Deutlich schwieriger habe sich die Belüftung der verwinkelten Räume dargestellt. "Zwölf Einsatztrupps unter Verwendung von Atemschutzgeräten wurden benötigt."

Der Brand habe zudem die Hauptstromzufuhr und eine Wasserleitung beschädigt, sodass Mitarbeiter von SachsenEnergie

den Wohnblock vorübergehend vom Stromnetz hätten trennen müssen. "Der Einsatz dauerte bis in die Morgenstunden an und wurde an die Folgeschicht übergeben", berichtet der Sprecher.