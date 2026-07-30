Mitten in der Nacht: Anwohner im Dresdner Süden müssen Haus verlassen, Stromzufuhr wird unterbrochen

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Alarm in Dresden-Kleinpestitz! In der Nacht auf Donnerstag mussten Einsatzkräfte zu einem Mehrfamilienhaus auf den Burkersdorfer Weg ausrücken.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Alarm in Dresden-Kleinpestitz! In der Nacht zu Donnerstag mussten Einsatzkräfte zu einem Mehrfamilienhaus auf den Burkersdorfer Weg ausrücken.

Am Burkersdorfer Weg in Kleinpestitz brachte sich die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag wegen eines Brandes in Stellung.
Am Burkersdorfer Weg in Kleinpestitz brachte sich die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag wegen eines Brandes in Stellung.  © Roland Halkasch

Kurz vor 2 Uhr war dort ein Kellerbrand ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Bei Eintreffen der Kameraden hätten sich zwei Mieter wegen ihrer verrauchten Wohnungen auf den Balkonen befunden.

"Die Feuerwehr leitete zügig eine Rettung der beiden Personen ein", so Sprecher Pierre Steffen Bedrich (48). Alle anderen Betroffenen seien bereits selbst ins Freie geflüchtet. "Die Löschmaßnahmen wurden mit einem Strahlrohr eingeleitet", so Bedrich weiter.

Ihm zufolge stand ein Kellerabteil in Flammen, deren Bekämpfung nach rund 30 Minuten abgeschlossen gewesen sei. Deutlich schwieriger habe sich die Belüftung der verwinkelten Räume dargestellt. "Zwölf Einsatztrupps unter Verwendung von Atemschutzgeräten wurden benötigt."

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Der Brand habe zudem die Hauptstromzufuhr und eine Wasserleitung beschädigt, sodass Mitarbeiter von SachsenEnergie
den Wohnblock vorübergehend vom Stromnetz hätten trennen müssen. "Der Einsatz dauerte bis in die Morgenstunden an und wurde an die Folgeschicht übergeben", berichtet der Sprecher.

Im Keller eines Mehrfamilienhauses mussten die Kameraden ein Feuer bekämpfen.
Im Keller eines Mehrfamilienhauses mussten die Kameraden ein Feuer bekämpfen.  © Roland Halkasch
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Ermittlungen zur Brandursache

Alle Personen, die mit Brandrauch in Berührung kamen, wurden laut Feuerwehr rettungsdienstlich vor Ort behandelt, mussten jedoch glücklicherweise nicht ins Krankenhaus. Ein Brandursachenermittler soll am Donnerstag die Arbeit aufnehmen, wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte.

Erstmeldung vom 30. Juli, 7 Uhr. Letzte Aktualisierung am 30. Juli, 11 Uhr.

Titelfoto: Montage: Roland Halkasch (2)

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