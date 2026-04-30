War es Brandstiftung? Alfa Romeo in Strehlen abgefackelt

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In der Nacht zu Donnerstag brannte in Dresden-Strehlen ein Auto vollständig aus.

Von Janina Rößler

Dresden - War es Brandstiftung? In der Nacht zu Donnerstag stand in Strehlen ein Auto vollständig in Flammen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Auto bereits in Vollbrand.
Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Auto bereits in Vollbrand.  © Roland Halkasch

Wie die Polizei gegenüber TAG24 am Morgen bestätigte, wurden Einsatzkräfte gegen 0.25 Uhr zum Rudolf-Bergander-Ring alarmiert.

Dort brannte ein geparkter Alfa Romeo lichterloh. Die Feuerwehr konnte den Wagen wenig später löschen.

Vor Eintreffen der Kameraden hatte laut Feuerwehr eine Frau (34) bereits erste Löschversuche unternommen.

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Dabei zog sich die 34-Jährige leichte Verletzungen zu, die medizinisch versorgt werden mussten.

Die Feuerwehr konnte den Alfa Romeo zügig löschen.
Die Feuerwehr konnte den Alfa Romeo zügig löschen.  © Roland Halkasch
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Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 7000 Euro. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus und ermittelt in diese Richtung.

Im Einsatz waren insgesamt 18 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt sowie der Rettungswache Reick.

Titelfoto: Roland Halkasch

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