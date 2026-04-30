War es Brandstiftung? Alfa Romeo in Strehlen abgefackelt

Dresden - War es Brandstiftung? In der Nacht zu Donnerstag stand in Strehlen ein Auto vollständig in Flammen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Auto bereits in Vollbrand. © Roland Halkasch

Wie die Polizei gegenüber TAG24 am Morgen bestätigte, wurden Einsatzkräfte gegen 0.25 Uhr zum Rudolf-Bergander-Ring alarmiert.

Dort brannte ein geparkter Alfa Romeo lichterloh. Die Feuerwehr konnte den Wagen wenig später löschen.

Vor Eintreffen der Kameraden hatte laut Feuerwehr eine Frau (34) bereits erste Löschversuche unternommen.

Dabei zog sich die 34-Jährige leichte Verletzungen zu, die medizinisch versorgt werden mussten.