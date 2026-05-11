Brand im Hochhaus: Feuerwehr rettet drei Menschen, Teenager verletzt im Krankenhaus

Dresden - In der Nacht zu Montag geriet eine Wohnung in der Michaelangelostraße in Brand, wobei ein Teenager leicht verletzt wurde.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand in der Michaelangelostraße zügig löschen. © Roland Halkasch

Wie die Polizei auf Anfrage von TAG24 mitteilte, brach das Feuer gegen 23 Uhr im 12. Stock eines Mehrfamilienhauses im Dresdner Stadtteil Zschertnitz aus. Demnach drang dunkler Rauch aus den Fenstern der Wohnung, zudem war auch der Flurbereich stark verraucht.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort und schickte mehrere Rettungstrupps in das Wohnhaus, um nach möglichen Personen zu suchen. Auch die Löscharbeiten wurden umgehend eingeleitet.

Im Treppenhaus konnten die Einsatzkräfte einen 14-jährigen Jungen ausfindig machen, der sich selbstständig aus der betroffenen Wohnung befreien konnte. Der Teenager wurde kurz darauf medizinisch versorgt und anschließend aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei weitere Personen, die sich ebenfalls in der brennenden Wohnung aufgehalten hatten, konnten sich zunächst in einen anderen Bereich des Hauses retten. Wenig später wurden sie mithilfe von Brandfluchthauben von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht.