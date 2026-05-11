Brand im Hochhaus: Feuerwehr rettet drei Menschen, Teenager verletzt im Krankenhaus
Dresden - In der Nacht zu Montag geriet eine Wohnung in der Michaelangelostraße in Brand, wobei ein Teenager leicht verletzt wurde.
Wie die Polizei auf Anfrage von TAG24 mitteilte, brach das Feuer gegen 23 Uhr im 12. Stock eines Mehrfamilienhauses im Dresdner Stadtteil Zschertnitz aus. Demnach drang dunkler Rauch aus den Fenstern der Wohnung, zudem war auch der Flurbereich stark verraucht.
Die Feuerwehr war schnell vor Ort und schickte mehrere Rettungstrupps in das Wohnhaus, um nach möglichen Personen zu suchen. Auch die Löscharbeiten wurden umgehend eingeleitet.
Im Treppenhaus konnten die Einsatzkräfte einen 14-jährigen Jungen ausfindig machen, der sich selbstständig aus der betroffenen Wohnung befreien konnte. Der Teenager wurde kurz darauf medizinisch versorgt und anschließend aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.
Zwei weitere Personen, die sich ebenfalls in der brennenden Wohnung aufgehalten hatten, konnten sich zunächst in einen anderen Bereich des Hauses retten. Wenig später wurden sie mithilfe von Brandfluchthauben von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht.
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War ein Fahrradakku Auslöser des Brandes?
Ersten Erkenntnissen nach könnte ein Fahrradakku der Auslöser des Brandes gewesen sein. Demnach soll dieser beim Ladevorgang in Brand geraten sein. Informationen zur Höhe des Sachschadens lagen zunächst noch nicht vor. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar.
Nachdem der Brand schließlich gelöscht worden war, leitete die Feuerwehr umfangreiche Belüftungsmaßnahmen ein. Auch die angrenzenden Wohnungen sowie die darüber- und darunterliegenden Etagen kontrollierten die Einsatzkräfte - dabei konnte kein weiterer Rauch festgestellt werden.
Gegen 2 Uhr konnte der Einsatz abgeschlossen werden. Rund 50 Rettungskräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau, Striesen, Löbtau und Altstadt, der Rettungswache Johannstadt, des B-Dienstes, des U-Dienstes sowie der Stadtteilfeuerwehr Kaitz waren im Einsatz.
Titelfoto: Roland Halkasch