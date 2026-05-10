Tierischer Einsatz in Johannstadt: Entenküken in Rohr gefangen

Dresden - Die Feuerwehr Dresden rückte am Samstagnachmittag zu einem tierischen Rettungseinsatz in der Johannstadt aus, nachdem mehrere Entenküken in einem Regenwasserfallrohr festsaßen.

Die Entenküken saßen in einem Regenwasserfallrohr fest und wurden von der Feuerwehr gerettet. © Bildmontage: Feuerwehr Dresden

Wie Feuerwehrsprecher Michael Klahre mitteilt, waren die Tiere beim Eintreffen der Einsatzkräfte auf der Elsasser Straße gegen 15.15 Uhr bereits deutlich zu hören und machten durch ihr Quaken auf ihre Notlage aufmerksam.

Durch das Lösen der Rohrschellen konnte das Rohr in der Tiefgarage des Gebäudes, in dem die vier kleinen Enten eingeschlossen waren, beschädigungsfrei geöffnet werden.

Da eine Rettung über das Fallrohr im Innenhof nicht möglich war, erfolgte der Zugang schließlich über das darunterliegende Abwasserrohr in der Tiefgarage.

Die Küken konnten anschließend befreit und wieder mit ihrer Entenmutter vereint werden.

Im Anschluss begleiteten die Einsatzkräfte die Tiere bis zur Elbwiese. Hierfür wurden die Küken in einer Transportkiste gesichert. Die Entenmutter watschelte entlang der Elsasser Straße, über den Sachsenplatz bis zum Käthe-Kollwitz-Ufer mit.

An der Elbe konnten die Tiere schließlich wohlbehalten freigelassen werden und schwammen gemeinsam elbaufwärts davon.