Tierischer Einsatz in Johannstadt: Entenküken in Rohr gefangen
Dresden - Die Feuerwehr Dresden rückte am Samstagnachmittag zu einem tierischen Rettungseinsatz in der Johannstadt aus, nachdem mehrere Entenküken in einem Regenwasserfallrohr festsaßen.
Wie Feuerwehrsprecher Michael Klahre mitteilt, waren die Tiere beim Eintreffen der Einsatzkräfte auf der Elsasser Straße gegen 15.15 Uhr bereits deutlich zu hören und machten durch ihr Quaken auf ihre Notlage aufmerksam.
Durch das Lösen der Rohrschellen konnte das Rohr in der Tiefgarage des Gebäudes, in dem die vier kleinen Enten eingeschlossen waren, beschädigungsfrei geöffnet werden.
Da eine Rettung über das Fallrohr im Innenhof nicht möglich war, erfolgte der Zugang schließlich über das darunterliegende Abwasserrohr in der Tiefgarage.
Die Küken konnten anschließend befreit und wieder mit ihrer Entenmutter vereint werden.
Im Anschluss begleiteten die Einsatzkräfte die Tiere bis zur Elbwiese. Hierfür wurden die Küken in einer Transportkiste gesichert. Die Entenmutter watschelte entlang der Elsasser Straße, über den Sachsenplatz bis zum Käthe-Kollwitz-Ufer mit.
An der Elbe konnten die Tiere schließlich wohlbehalten freigelassen werden und schwammen gemeinsam elbaufwärts davon.
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Ein weiteres Tier musste aus einem Gully gerettet werden
Am Abend, gegen 21.10 Uhr, musste die Feuerwehr zu einer weiteren Tierrettung auf die Bärwalder Straße ausrücken.
"Dort war ein Vogel in einen Gully geraten und konnte sich nicht selbstständig befreien", so der Feuerwehrsprecher Klare.
Ein Kamerad stieg in den Schacht und konnte das unverletzte Tier herausholen. Anschließend wurde der Vogel wieder in die Freiheit entlassen.
Titelfoto: Bildmontage: Feuerwehr Dresden