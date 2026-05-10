Mercedes-Oldtimer steht in Dresdner Tiefgarage in Flammen

Dresden - Plötzlich drang dichter Rauch aus der Tiefgarage: In der Hohen Straße in Dresden musste die Feuerwehr am Sonntagmittag zu einem Autobrand ausrücken. In der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses stand ein Mercedes-Oldtimer in Flammen .

Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzwagen vor Ort. © Roland Halkasch

Der Notruf ging um 13.20 Uhr ein. Kurz darauf war die Feuerwehr mit mehreren Einsatzwagen und zahlreichen Kräften vor Ort. Das Team ging mit Atemschutzmasken ans Werk, konnte den Brand zum Glück schnell löschen.

"Mit Hochleistungsbelüftungsgeräten wird die Tiefgarage vom Brandrauch befreit. Mehrere Trupps unter Atemschutz sind in der Tiefgarage im Einsatz", meldete die Dresdner Feuerwehr am Nachmittag auf Threads.

Gegen 15.30 Uhr folgte dann die endgültige Entwarnung: "Die Belüftung war erfolgreich. Wir beenden unseren Einsatz."

Auch die Polizei war vor Ort, um die Brandursache zu ermitteln. Ein Sprecher der Behörde sagte gegenüber TAG24, dass man zunächst von einem "technischen Defekt" ausgehe.

Diese Einschätzung könne sich aber noch ändern, da die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen seien.