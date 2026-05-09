Gartenlauben brennen lichterloh: Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Dresden - Im Dresdner Stadtteil Borsberg stand eine Gartenlaube in Flammen. Das Feuer breitete sich auf ein angrenzendes Gebäude aus.

Ein Trupp unter Atemschutz beim Löscheinsatz mit einem Strahlrohr. © Feuerwehr Dresden

Wie die Dresdner Feuerwehr mitteilte, rückten Einsatzkräfte am Samstagmorgen nach Borsberg

aus. Dort war aus noch noch unbekanntem Grund eine Gartenlaube in einem Wohngrundstück in Brand geraten.

Als die ersten Einsatzkräfte der örtlich zuständigen Stadtteilfeuerwehren an der Einsatzstelle eintrafen, war das Feuer bereits weit fortgeschritten und hatte auf ein angrenzendes Gebäude übergegriffen.

Die Brandobjekte waren von dichter Vegetation umgeben. Aufgrund der feuchten Witterung kam es jedoch glücklicherweise nicht zu einer weiteren

Ausbreitung des Feuers auf die umliegenden Grünflächen.

Nach dem Eintreffen der ersten Löschfahrzeuge nahmen die Einsatzkräfte der Stadtteilfeuerwehren umgehend mit zwei Strahlrohren die Brandbekämpfung auf und konnten die Flammen zügig unter Kontrolle bringen.