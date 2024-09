02.09.2024 12:15 6.093 Brand in Dresden-Gorbitz: In der Wohnung machen Feuerwehrleute eindeutigen Fund

In Dresden-Gorbitz hat es in der Nacht zum Sonntag in einer Wohnung gebrannt.

Von Anne-Sophie Mielke

Dresden - In der Nacht zum Sonntag musste die Dresdner Feuerwehr in den Stadtteil Gorbitz ausrücken. Grund war ein Brand in einer Wohnung. Die Feuerwehr musste einen Brand in einer Gorbitzer Wohnung löschen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa Gegen 3.15 Uhr ging bei der Feuerwehr der Hinweis von Anwohnern ein: Sie meldeten Brandgeruch und einen aktivierten Feuermelder. Als die Feuerwehr am Helbigsdorfer Weg eintraf, war schnell klar, dass es in einer Wohnung in der vierten Etage brannte. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Währenddessen kehrte der Mieter (41) nach Hause zurück. Er war nicht verletzt worden. Dresden Feuerwehreinsatz Rauch über Dresden: Was war da los? In der Wohnung entdeckte man gleich mehrere Kerzen, die den Brand ausgelöst haben könnten. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, muss noch geklärt werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Titelfoto: Robert Michael/dpa