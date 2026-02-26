Polizei sperrt Straße in Dresden: Was war da los?

Dresden - Am Donnerstagnachmittag war die Feuerwehr auf die Altenberger Straße nach Dresden-Tolkewitz alarmiert worden. Polizisten mussten rund zwei Stunden lang die Fahrbahn sperren.

Ein Teil der Altenberger Straße war am Donnerstagnachmittag dicht. © xcitepress/florian varga

Aus noch ungeklärter Ursache brach kurz vor 15 Uhr im Waschraum eines Mehrfamilienhauses ein Feuer mit starker Rauchentwicklung aus.

"Zwei Trupps unter Atemschutz nahmen umgehend die Brandbekämpfung mit einem Strahlrohr auf", erklärte Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (46). Parallel dazu seien Belüftungsmaßnahmen eingeleitet worden, um den Treppenraum rauchfrei zu halten.

Mehrere Personen hätten sich selbstständig ins Freie begeben. "Durch die Feuerwehr wurden zahlreiche Wohnungen auf den möglichen Eintritt von Rauchgasen kontrolliert", so Klahre weiter. Nur in einzelnen Fällen sei ein Querlüften erforderlich gewesen.

Verletzte habe es nicht gegeben, jedoch sei eine Wasserleitung beschädigt worden. "Infolgedessen mussten die Strom- und Wasserversorgung im Gebäude vorübergehend abgeschaltet werden."