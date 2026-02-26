 3.038

Polizei sperrt Straße in Dresden: Was war da los?

Am Donnerstagnachmittag sind Einsatzkräfte nach Dresden-Tolkewitz alarmiert worden. Polizisten mussten rund zwei Stunden lang eine Fahrbahn sperren.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Am Donnerstagnachmittag war die Feuerwehr auf die Altenberger Straße nach Dresden-Tolkewitz alarmiert worden. Polizisten mussten rund zwei Stunden lang die Fahrbahn sperren.

Ein Teil der Altenberger Straße war am Donnerstagnachmittag dicht.


Aus noch ungeklärter Ursache brach kurz vor 15 Uhr im Waschraum eines Mehrfamilienhauses ein Feuer mit starker Rauchentwicklung aus.

"Zwei Trupps unter Atemschutz nahmen umgehend die Brandbekämpfung mit einem Strahlrohr auf", erklärte Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (46). Parallel dazu seien Belüftungsmaßnahmen eingeleitet worden, um den Treppenraum rauchfrei zu halten.

Mehrere Personen hätten sich selbstständig ins Freie begeben. "Durch die Feuerwehr wurden zahlreiche Wohnungen auf den möglichen Eintritt von Rauchgasen kontrolliert", so Klahre weiter. Nur in einzelnen Fällen sei ein Querlüften erforderlich gewesen.

Verletzte habe es nicht gegeben, jedoch sei eine Wasserleitung beschädigt worden. "Infolgedessen mussten die Strom- und Wasserversorgung im Gebäude vorübergehend abgeschaltet werden."

Kameraden der Feuerwehr mussten sich um einen Waschraum-Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses kümmern.

Auch eine Drehleiter war vor Ort, wurde jedoch nicht benötigt.


Im Einsatz seien rund 30 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Übigau und Striesen sowie der Rettungswache Leuben gewesen.



