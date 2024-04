02.04.2024 09:13 1.377 Brand in Kohlenkeller! Feuerwehr rettet Frau mit schweren Verletzungen

In dem Kohlenkeller eines Reihenhauses in Dresden-Trachau ist am heutigen Dienstagmorgen ein Brand ausgebrochen.

Von Chris Pechmann

Dresden - Im Kohlenkeller eines Reihenhauses in Dresden-Trachau ist am heutigen Dienstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Einsatzkräfte retteten eine 97-jährige Frau mit schweren Verletzungen, gab die Feuerwehr Dresden bekannt. Feuerwehrleute bekämpften den Kellerbrand an der Schedlichstraße unter Atemschutz. © Roland Halkasch Die durch das Feuer entstandene Rauchentwicklung breitete sich bis in das Dachgeschoss des Hauses auf der Schedlichstraße aus. Passanten hatten den Qualm bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Kameraden waren mit 44 Einsatzkräften seit 6.33 Uhr vor Ort. Bei der Erkundung des Gebäudes bemerkten die Feuerwehrleute eine weibliche Person, die in dem Keller lag. Die 97-Jährige wurde gerettet, vor Ort versorgt und anschließend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus geliefert. Die Flammen konnten mittlerweile abgelöscht werden. Eine Ursache für das Feuer ist noch unbekannt. 44 Kräfte der Feuerwehr befanden sich seit den heutigen Morgenstunden an einem Reihenhaus in Dresden-Trachau im Einsatz. © Roland Halkasch Die Feuerwehr musste im Kampf gegen Glutnester etwa acht Kubikmeter Kohlen aus dem Haus bringen. Die Polizei ermittelt. Die Schedlichstraße sowie die Neuländer Straße wurden voll gesperrt, der Einsatz dauert noch an.

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch