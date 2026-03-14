Küchenbrand in der Friedrichstadt: Erwachsene und Kind landen im Krankenhaus
Dresden - Feueralarm in der Dresdner Friedrichstadt! Durch einen Küchenbrand sind am Samstagmorgen drei Menschen verletzt worden.
Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 erklärte, wurde die Rettungsleitstelle gegen 9.25 Uhr alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus auf der Schäferstraße kam es zum Brand.
In der Küche einer Erdgeschosswohnung des Gebäudes brach ein kleineres Feuer durch Gegenstände auf einem Herd aus. Rauch verteilte sich. Laut Vorort-Angaben konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen.
Drei Personen kamen ins Krankenhaus, so der Polizeisprecher. Bei den Menschen handelte es sich offenbar um ein Kind sowie zwei Erwachsene, die mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung untersucht werden mussten.
Nach ersten Angaben vergriff sich das Kind offenbar an der Kochplatte.
Die Schäferstraße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.
Titelfoto: Roland Halkasch