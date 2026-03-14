Küchenbrand in der Friedrichstadt: Erwachsene und Kind landen im Krankenhaus

Dresden - Feueralarm in der Dresdner Friedrichstadt! Durch einen Küchenbrand sind am Samstagmorgen drei Menschen verletzt worden.

Feuerwehr und Rettungsdienst während eines Küchenbrands auf der Schäferstraße. © Roland Halkasch

Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 erklärte, wurde die Rettungsleitstelle gegen 9.25 Uhr alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus auf der Schäferstraße kam es zum Brand.

In der Küche einer Erdgeschosswohnung des Gebäudes brach ein kleineres Feuer durch Gegenstände auf einem Herd aus. Rauch verteilte sich. Laut Vorort-Angaben konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Drei Personen kamen ins Krankenhaus, so der Polizeisprecher. Bei den Menschen handelte es sich offenbar um ein Kind sowie zwei Erwachsene, die mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung untersucht werden mussten.