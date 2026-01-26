Dreister Angriff im Einsatz: Täter beschädigen Rettungsrucksack und Fahrzeug

Dresden - Schandtat in Dresden : Während eines Rettungseinsatzes wurde wichtiges Equipment entwendet und der Rettungswagen beschädigt.

Während eines Rettungseinsatzes wurden das Rettungsfahrzeug und das Equipment beschädigt. © © Feuerwehr Dresden

Am Sonntagabend gab es auf der St. Petersburger Straße einen Rettungseinsatz, der anders endete, als erhofft.

Eine Frau musste im zehnten Stock eines Hochhauses medizinisch versorgt werden. Wie die Feuerwehr mitteilte, stießen Unbekannte währenddessen auf einen Rettungsrucksack und nahmen diesen mit.

Anschließend warfen sie das wichtige Equipment aus dem Fenster und trafen dabei den unten stehenden Rettungswagen. Das Fahrzeug wurde unter anderem an der Motorhaube und der Frontscheibe stark beschädigt - auch der Inhalt des Rucksacks kam zu Schaden.