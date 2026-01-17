Entgleiste Bahn in Coswig legt Straßenverkehr für mehrere Stunden lahm
Coswig - Ein Straßenbahnunfall hat am Freitagabend den Verkehr in Coswig bei Dresden erheblich beeinträchtigt. Gegen 19.30 Uhr entgleiste eine Bahn der Linie 4 (Richtung Weinböhla) an der Haltestelle Auerstraße.
Nach TAG24-Informationen sprang die dreiteilige Bahn an einer Weiche aus den Schienen. Betroffen war der erste Wagenteil der Straßenbahn.
Beide Drehgestelle mit insgesamt vier Achsen waren aus dem Gleis geraten. Verletzt worden sei niemand, so die Dresdner Polizei auf TAG24-Nachfrage.
Da die Bergung besondere technische Anforderungen stellte, rückten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Dresden an, um die rund 30 Tonnen schwere Straßenbahn wieder aufzugleisen.
Bevor die eigentlichen Arbeiten beginnen konnten, sorgten Monteure der Verkehrsbetriebe dafür, dass die Oberleitung abgeschaltet, stromlos gemacht und geerdet wurde - Erst danach war ein sicheres Vorgehen für die Feuerwehr möglich.
Die Arbeiten zogen sich über Stunden: Erst nach Mitternacht war der Einsatz beendet
Mit einem schweren hydraulischen Gerät hoben die Einsatzkräfte den entgleisten Wagon an. Über eine spezielle Verschiebebrücke wurde die Bahn anschließend Stück für Stück zurück auf das richtige Gleis gezogen und dort wieder abgesetzt.
Die Arbeiten zogen sich bis weit in die Nacht hinein – erst nach Mitternacht war der Einsatz beendet.
Während der Bergung kam es zu Einschränkungen im Straßen- und Bahnverkehr. Die Linie 4 fuhr vorübergehend nur bis Coswig, zudem musste die Auerstraße für die Dauer des Einsatzes vollständig gesperrt werden.
Warum es an der Weiche zu der Entgleisung kam, ist derzeit noch unklar. Die Ursache soll nun technisch überprüft werden.
Titelfoto: Roland Halkasch