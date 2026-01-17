Entgleiste Bahn in Coswig legt Straßenverkehr für mehrere Stunden lahm

Coswig - Ein Straßenbahnunfall hat am Freitagabend den Verkehr in Coswig bei Dresden erheblich beeinträchtigt. Gegen 19.30 Uhr entgleiste eine Bahn der Linie 4 (Richtung Weinböhla) an der Haltestelle Auerstraße.

Über Stunden waren die Einsatzkräfte in Coswig bei Dresden beschäftigt. © Roland Halkasch

Nach TAG24-Informationen sprang die dreiteilige Bahn an einer Weiche aus den Schienen. Betroffen war der erste Wagenteil der Straßenbahn.

Beide Drehgestelle mit insgesamt vier Achsen waren aus dem Gleis geraten. Verletzt worden sei niemand, so die Dresdner Polizei auf TAG24-Nachfrage.

Da die Bergung besondere technische Anforderungen stellte, rückten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Dresden an, um die rund 30 Tonnen schwere Straßenbahn wieder aufzugleisen.

Bevor die eigentlichen Arbeiten beginnen konnten, sorgten Monteure der Verkehrsbetriebe dafür, dass die Oberleitung abgeschaltet, stromlos gemacht und geerdet wurde - Erst danach war ein sicheres Vorgehen für die Feuerwehr möglich.