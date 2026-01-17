Nächster Reizgas-Angriff in Dresden: Feuerwehr im Großeinsatz

Dresden - Großer Rettungseinsatz in Niedersedlitz : In einem Restaurant versprühten unbekannte Personen Reizgas . Die Feuerwehr war mit 90 Einsatzkräften vor Ort.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. © Roland Halkasch

Wie Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (46) gegenüber TAG24 bestätigte, wurden die Kameraden am Samstagabend gegen 20.25 Uhr alarmiert. Nachdem kurze Zeit später klar wurde, dass mehrere Menschen über Atemnot sowie Reizungen der Augen und Atemwege klagten, wurde ein MANV-Alarm (Massenanfall von Verletzten) ausgelöst.

In dem betroffenen Restaurant an der Niedersedlitzer Straße befanden sich 80 bis 90 Gäste. 24 davon mussten medizinisch untersucht werden. Eine Person wurde notärztlich versorgt.

Nach TAG24-Informationen handelt es sich um die Griechische Gaststätte Poseidon. Während das Gebäude belüftet wurde, wurde ein Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe angefordert, um die betroffenen Personen temporär unterzubringen.

Durch die rasche Reaktion der Feuerwehr konnte die Lage schnell in den Griff gebracht werden. Die Versorgung der Betroffenen erfolgte ambulant vor Ort. Es musste niemand ins Krankenhaus transportiert werden.