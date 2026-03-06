Auto geht in Flammen auf, Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Dresden - Im Dresdner Stadtteil Löbtau ging am Donnerstagabend ein Auto in Flammen auf.

Der Wagen brannte vollständig aus, es kam zum Totalschaden. © Roland Halkasch

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Fahrzeugbrand am Donnerstagabend gegen 22.20 Uhr auf der Emil-Ueberall-Straße.

Als die Kameraden der Berufsfeuerwehr (Wache Löbtau) und die Stadtteilfeuerwehr Gorbitz eintrafen, stand ein an der Ecke Lange Straße geparkter VW Passat in Flammen.

Mit einem Strahlrohr konnten die Feuerwehrleute den Brand zügig löschen und ein Übergreifen des Feuers auf andere Autos verhindern.

Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte das Auto vollständig aus.