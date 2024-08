09.08.2024 20:29 5.007 Feuerwehr-Einsatz an Hochhaus in Dresdner Innenstadt

Feuerwehreinsatz an der Freiberger Straße in Dresden am heutigen Freitagabend!

Von Max Patzig, Maximilian Schiffhorst

Dresden - Feuerwehreinsatz an der Freiberger Straße! Am Hochhaus in der Dresdner Innenstadt rückte am Freitagabend die Feuerwehr an. © Maximilian Schiffhorst Am heutigen Freitagabend kurz vor 20 Uhr rückten mehrere Löschzüge der Dresdner Feuerwehr an der Kreuzung von Freiberger- und Hertha-Lindner-Straße an. Im Hochhaus an der Freiberger Straße 2 schlug die automatische Brandmeldeanlage an. Doch ein Feuer konnten die Dutzenden Kameraden vor Ort nicht feststellen. Auch stieg kein Rauch auf. Viele Kameraden rückten am vermeintlichen Brandort an. © Maximilian Schiffhorst Dutzende Einsatzkräfte blockierten kurzzeitig die Freiberger Straße. © Maximilian Schiffhorst Nach einer Viertelstunde rückten die Einsatzkräfte kurz nach um acht am Abend wieder ab. Es kam kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen auf der Freiberger Straße.

Titelfoto: Montage: Maximilian Schiffhorst (2)