Gieß-Mobil der Stadtreinigung droht Abhang hinunterzustürzen!

Dresden - Am Montagvormittag ist in Dresden ein Fahrzeug der Stadtreinigung nur knapp einem Unfall entgangen.

Die Feuerwehr bewahrte am Montagvormittag ein Fahrzeug der Stadtreinigung vor einem Absturz. © Screenshot/Threads/@feuerwehr_dresden

Gegen 11.03 Uhr drohte ein orangefarbenes Gießfahrzeug bei der Bewässerung von Bäumen im Stadtteil Löbtau plötzlich umzukippen, erklärte Philipp Cherubim, Sprecher der Feuerwehr Dresden, gegenüber TAG24.

Während sich der Fahrer rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte, zeigte ein Foto vom Einsatzort, wie das Mobil schräg am Erdwall an der Freiberger Straße hinter einem Gewerbehof hängt.

Mit mehreren Spanngurten, die an Baumstämmen befestigt worden sind, verhinderten die Einsatzkräfte, dass das Fahrzeug komplett umkippte.