Mitten in der Nacht: Feuer zwingt Mieter auf die Straße

Dresden - Am frühen Samstagmorgen wurden etliche Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Wilsdruffer Vorstadt wegen eines Brandes im Keller aus dem Schlaf gerissen.

Mehrere Bewohner mussten während des Einsatzes das Gebäude verlassen. © Roland Halkasch

Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage mitteilte, hatte gegen 2.10 Uhr ein Müllcontainer in der Annenstraße aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen.

Die Feuerwehr lokalisierte den Brandherd schnell und löschte das Feuer im Kellerraum, in dem sich der Abfallbehälter befand.

Wie auf Bildern zu erkennen ist, mussten die Bewohner des Mehrfamilienhauses während des Einsatzes zeitweise ins Freie und standen im Schnee. Verletzt wurde niemand.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Laut Polizeiangaben ist der Müllcontainerraum jedoch stark verrußt.