Matratze fängt Feuer und löst Wohnungsbrand in Coschütz aus: Frau erleidet Verbrennungen

Dresden - In Coschütz sorgte am Montagnachmittag eine brennende Matratze für ordentlich Aufsehen. Bei dem Wohnungsbrand wurde eine 64-jährige Bewohnerin verletzt.

Vor Ort waren 14 Einsatzkräfte: darunter Helfer der Feuer- und Rettungswache Löbtau sowie der U-Dienst und der B-Dienst. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Gegen 14.32 Uhr erreichte die Dresdner Feuerwehr ein Alarm auf der Karlsruher Straße: Kleinbrand in einer Wohnung. Doch damit nicht genug. Kurze Zeit später trafen weitere Notrufe ein, die auf das gleiche Feuer zurückzuführen waren.

Daraufhin eilten die Rettungskräfte zum Einsatzort. Als die Feuerwehr an dem Wohngebäude eingetroffen war, standen die Bewohner bereits vor dem Haus. Sie hatten das Gebäude bereits geräumt und belüftet.

Im Flur des Hauses trafen die Einsatzkräfte auf eine 64-jährige Frau, die Brandverletzungen aufwies.

Die brennende Matratze, welche den Einsatz ausgelöst hatte, wurde zuvor von den mutigen Bewohnern aus der Wohnung gebracht und in den Schnee geworfen.