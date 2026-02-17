Matratze fängt Feuer und löst Wohnungsbrand in Coschütz aus: Frau erleidet Verbrennungen
Dresden - In Coschütz sorgte am Montagnachmittag eine brennende Matratze für ordentlich Aufsehen. Bei dem Wohnungsbrand wurde eine 64-jährige Bewohnerin verletzt.
Gegen 14.32 Uhr erreichte die Dresdner Feuerwehr ein Alarm auf der Karlsruher Straße: Kleinbrand in einer Wohnung. Doch damit nicht genug. Kurze Zeit später trafen weitere Notrufe ein, die auf das gleiche Feuer zurückzuführen waren.
Daraufhin eilten die Rettungskräfte zum Einsatzort. Als die Feuerwehr an dem Wohngebäude eingetroffen war, standen die Bewohner bereits vor dem Haus. Sie hatten das Gebäude bereits geräumt und belüftet.
Im Flur des Hauses trafen die Einsatzkräfte auf eine 64-jährige Frau, die Brandverletzungen aufwies.
Die brennende Matratze, welche den Einsatz ausgelöst hatte, wurde zuvor von den mutigen Bewohnern aus der Wohnung gebracht und in den Schnee geworfen.
Ist eine Heizdecke die Ursache für den Brand? Das klärt derzeit die Polizei
Ein Trupp der Feuerwehr durchsuchte unter Atemschutz das geräumte Gebäude und brachte weitere glimmende Gegenstände nach draußen: darunter eine Heizdecke.
Ob diese der Auslöser für den Matratzen-Brand war, ist derzeit noch unklar. Nachdem die Feuerwehr den Einsatzort abgesichert hatte, erfolgten Belüftungsmaßnahmen und Messungen.
Wie die Dresdner Feuerwehr mitteilte, konnten keine erhöhten Schadstoffwerte festgestellt werden. Die verletzte Hausbewohnerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Einsatz war gegen 16.20 Uhr beendet.
Die Dresdner Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt
Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa