5.139
Einsatz in der Dresdner City: Feuerwehr eilt zu Hotel
Dresden - Alarm im Holiday Inn auf der Ostra-Allee. Die Feuerwehr eilte unter Blaulicht zum Hotel in der Dresdner City.
Am Mittwoch wurde die Feuerwehr kurz nach 8.30 Uhr alarmiert. Die Brandmeldeanlage im Hotel sprang plötzlich an. Alle mussten sofort raus.
Wenige Sekunden später war die Feuerwehr vor Ort, erkundete die Lage. Derweil mussten die Gäste bei leichtem Regen im Freien verharren.
Dann die Entwarnung. Ein Brand wurde nicht festgestellt. Die Menschen konnten wieder ins Hotel.
Dresden Feuerwehreinsatz Keller-Brand in Gorbitz: Bewohner springt aus 3. Stock
Gegen 9 Uhr konnte die Feuerwehr wieder abrücken.
Gegenüber TAG24 bestätigte ein Feuerwehr-Sprecher den Einsatz im Hotel, konnte aber noch keine Angaben zum Hergang machen. Alles deute auf einen Defekt an der Brandmeldeanlage hin.
Titelfoto: Montage: privat