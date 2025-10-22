Einsatz in der Dresdner City: Feuerwehr eilt zu Hotel

Dresden - Alarm im Holiday Inn auf der Ostra-Allee. Die Feuerwehr eilte unter Blaulicht zum Hotel in der Dresdner City.

Die Feuerwehr war zügig vor Ort. © Montage: privat

Am Mittwoch wurde die Feuerwehr kurz nach 8.30 Uhr alarmiert. Die Brandmeldeanlage im Hotel sprang plötzlich an. Alle mussten sofort raus.

Wenige Sekunden später war die Feuerwehr vor Ort, erkundete die Lage. Derweil mussten die Gäste bei leichtem Regen im Freien verharren.

Dann die Entwarnung. Ein Brand wurde nicht festgestellt. Die Menschen konnten wieder ins Hotel.

Gegen 9 Uhr konnte die Feuerwehr wieder abrücken.